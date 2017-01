Obras do segundo túnel chegam a 63%

AS OBRAS do segundo túnel do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio, que ligará a rua Cabo Diogo Oliver à avenida Governador Adhemar de Barros, chegaram a 63% do cronograma nesta semana. Com isso, a execução total da obra atingiu 76%. As duas frentes de escavação estão em andamento e se encontrarão em julho. A previsão é de que o segundo túnel seja entregue em dezembro este ano – vale lembrar que a primeira passagem já está em operação desde o dia 10 de dezembro do ano passado.

O secretário municipal de Obras, Walter Zago Ujvari, explica que atualmente 165 funcionários trabalham diretamente na obra. “As escavações estão andando bem, não tivemos problemas com o solo, como aconteceu no primeiro túnel, e em breve as duas frentes vão se encontrar”, disse, acrescentando que nas próximas semanas terá início o trabalho de perfuração do solo embaixo da linha férrea, que é a etapa de execução mais complexa, sob o ponto de vista técnico.

Ujvari acrescenta que é, nas escavações embaixo da linha férrea, é preciso realizar todo o trabalho sem a interrupção dos trens. O avanço nesta etapa é lento, cerca de 60 centímetros por dia, e utiliza tecnologia moderna (o método não-destrutivo), que já demonstrou sua eficiência no primeiro túnel.

Já é possível ver claramente o contorno do segundo túnel, que possui 426 metros e é maior do que o primeiro, que tem 298 metros. O investimento total na obra é de R$ 128 milhões, sendo R$ 98 milhões provenientes do Governo Federal e R$ 30 milhões de contrapartida municipal. Os recursos são estão assegurados.