O que faz um nutrólogo?

PROBLEMAS com alimentação são constantes no dia a dia de algumas pessoas, que buscam por um estilo de vida mais saudável. Mas, na hora de procurar um especialista, quem será mais indicado, um nutricionista ou um nutrólogo?

A resposta dependerá da sua necessidade. Se o problema vai além da má alimentação e envolve patologias, você deve procurar um nutrólogo, pois o nutricionista está mais voltado para a parte alimentícia do paciente, criando cardápios adequados e indicando melhores hábitos alimentares para cada tipo de metabolismo.

Mas quando se deve procurar um nutrólogo? “A procura deve ser feita por pacientes sem patologias que procuram hábitos de vida mais saudáveis visando a prevenção de doenças, também por quem que já necessita de correções específicas dos hábitos alimentares e estilo de vida e ainda por pessoas com distúrbios alimentares como obesidade, sobrepeso, desnutrição, anorexia, bulimia e compulsão”, explica a nutróloga Juliana Santos, acrescentando que a especialidade também é indicada para quem procura melhora na performance esportiva, portadores de doenças crônicas que afetam o estado nutricional, DPOC (Doença pulmonar obstrutiva crônica) e sequelados de AVC com perdas funcionais importantes.

Para quem deseja consultar um nutrólogo, é importante ter em mente que ele também é um médico, por isso, é fundamental seguir todas as orientações.