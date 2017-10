O preço de uma barganha

Começamos este editorial com uma pergunta: alguém esperava um resultado diferente na votação que aconteceu na Câmara dos Deputados na quarta-feira, que aprovou o arquivamento da segunda denúncia contra o presidente da República Michel Temer?

Agora que todos já pensaram na resposta, que parece bastante óbvia, é hora de falar o que realmente motivou 251 deputados favoráveis a optar por arquivar a denúncia.

Muitos deles usaram e abusaram do argumento de que uma investigação ao presidente, a um ano das eleições, causaria sérios danos à economia brasileira, que só agora saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Para alguns, investigar e destituir Temer traria instabilidade política e econômica, obrigando a uma eleição direta ou à posse do presidente da Câmara Rodrigo Maia até as próximas eleições, quando o poder de decisão voltaria para as mãos do povo.

Mesmo com a alta barganha efetuada para garantir o apoio dos aliados do governo, sobretudo da bancada ruralista, a vida não deve ficar fácil para Temer enquanto for presidente. A portaria que mudou a fiscalização do trabalho escravo bateu de frente com a opinião pública e também com a suspensão do texto por parte da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber. Os bilhões de reais gastos para garantir votos favoráveis serviram de barganha para que um homem denunciado por organização criminosa e obstrução da justiça siga mandando no País. A previsão das dificuldades para o governo é do próprio presidente da Câmara, que espera tempos difíceis para a reorganização da base, sobretudo na votação de projetos importantes como a Reforma da Previdência.

Já que nada podemos fazer para mudar o resultado da votação, é hora de o brasileiro se unir para fazer o que os nossos deputados não fazem: pensar no futuro do nosso país. Daqui a um ano teremos eleições. Os nomes dos investigados são públicos, é nosso dever votar para que eles nunca mais coloquem os pés no Congresso. É preciso, sim, estimar pelo crescimento da economia e trabalhar para que ela não seja abalada. Mas quando vemos milhões de reais sendo encaminhados para que políticos votem favoravelmente ao governo, fica realmente difícil acreditar na motivação falada ao microfone.

