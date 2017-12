O Papai Noel chegou

“Mantenha a criança dentro de você”. É com esta frase contagiando a sensação natalina que o papai Noel do Mogi Shopping recebe todos aqueles que visitam o local.

Canções natalinas soam pelo espaço que contém cores, brilhos e objetos que representam este momento do ano. Cada detalhe tem como objetivo simbolizar a paz e a felicidade de quem passa pelo local. Crianças, jovens e adultos enchem os olhos de alegria e esperança ao caminhar pelo recinto que caracteriza a chegada do natal.

O bom velhinho, um dos personagens principais desta época do ano, aguarda em seu trono todos aqueles que esperam pelo encontro. “Eu me sinto criança, se você deixa de ser criança a vida perde o sentido”, comenta o Papai Noel do Mogi Shopping.

Decorações ao redor das árvores, cartinhas e presentes tornam o ambiente inesquecível para as famílias. “A cada ano aumenta as visitas. Uns podem pensar que a imagem do Papai Noel pode estar desgastada, pela minha experiência eu vejo cada vez mais pessoas se aproximando devido a magia do Natal”, explica o bom velhinho.

Para prestigiar este momento, a professora Adriana Hawaguchi conta como a presença da figura natalina é tão importante para sua filha Camila, de cinco anos. “É como se fosse uma pessoa ilustre, eles esperam tanto por esse momento, acho que é uma figura muito importante para ela”.

Além disso, a mãe revela que fica muito feliz ao realizar esse momento mágico para a filha “É uma felicidade imensa, ela sempre pede para fazer um pedido”, diz.

Outra tradição são os pedidos de Natal. Durante o encontro com o Papai Noel, pessoas de todas as idades conversam e expõem aquilo que desejam para o Natal, dos quais muitos pedidos vão além de um simples brinquedo. “Algumas crianças pedem a cura da avó, a volta do pai, outras pedem para arrumar um emprego para os pais e até cesta básica”, explica o personagem.

Em meio a tantos sentimentos e expectativas que envolvem esta época do ano, o Natal, além de unir famílias, também espalha pureza e sabedoria. “O que eu recebo de elogios a respeito do que faço, fico até emocionado”, comenta a figura natalina.

O Papai Noel deixa uma mensagem para todas as famílias de Mogi das Cruzes e região. “Esse próximo ano de 2018 será um ano maravilhoso, tenho certeza que o ano será marcante na vida de todos, será um ano de fé e esperança”, finaliza.