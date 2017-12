O mal do câncer de pele

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), três a cada dez brasileiros receberam o diagnóstico de câncer de pele não melanoma neste ano. É o tipo de tumor mais comum para ambos os sexos. A estimativa é de 80.850 homens e 94.910 mulheres com diagnóstico deste tipo de câncer até o final de 2017. Para conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção contra o câncer de pele, o Centro Oncológico Mogi das Cruzes promoverá a terceira edição do Dezembro Laranja. O evento acontece neste domingo, dia 3, das 9h às 15h, no Parque Centenário, com várias atividades gratuitas para a população, incluindo a entrega de protetor solar.

Durante a ação, as pessoas receberão a orientação de como usar protetor solar corretamente, haverá prevenção câncer de pele e mini palestras sobre como o sol pode ser um agente nocivo à saúde. Os participantes também receberão um kit com protetor solar, informativo sobre o câncer de pele e um boné.

“Nossa ideia é levar a mensagem da importância da prevenção contra o câncer de pele de uma maneira divertida e descontraída, impactando a população no momento em que estão mais relaxadas, porém expostas ao sol. Queremos mostrar que uma mudança de hábito pode contribuir na qualidade de vida e bem-estar do indivíduo”, explica Alvaro Otavio Isaias Rodrigues, diretor administrativo do Centro Oncológico Mogi das Cruzes.

Protetor Solar

Os alunos e professores do curso de Farmácia da Universidade Braz Cubas orientarão sobre a forma correta de utilizar o protetor solar e também a importância de utilizar barreiras físicas para diminuir a exposição ao sol, como bonés, chapéus e camiseta.

A coordenadora do curso, professora Margareth Cunha, destaca os riscos da exposição ao sol por tempo prolongado sem que haja nenhuma proteção. “Os raios UVB causam vermelhidão, queimadura e envelhecimento precoce da pele. Já os raios UVA penetram mais profundamente, resultando em efeitos maléficos sobre a pele”.

Palestras

Pelo projeto Previna-se, o Centro Oncológico também promove para indústrias e empresas palestras preventivas sobre o câncer de pele, que também englobam orientações sobre os cânceres de próstata e mama. Empresários interessados podem solicitar as palestras sem custo pelo telefone 4795-4795.