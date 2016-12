O fim da era Marco Aurélio Bertaiolli

OITO anos depois de assumir a prefeitura de Mogi, Marco Bertaiolli se despede do Executivo com sensação de dever cumprido. Na sua gestão, a cidade evoluiu: ganhou um hospital municipal, mais de 60 creches e escolas de educação infantil, ensino integral, dois terminais de ônibus, novas avenidas e a tão esperada passagem subterrânea.

Para o seu futuro, ele adianta o desejo de se candidatar a uma vaga na Câmara dos Deputados em 2018 mas adianta: “Sou prefeito de Mogi das Cruzes até o dia 31 de dezembro deste ano e até o último dia estarei 100% focado na cidade”.

Confira a seguir a entrevista exclusiva para o Jornal A Semana.

Jornal A Semana – Como a crise econômica que o Brasil atravessa afetou a sua gestão da cidade?

Marco Bertaiolli - Mogi das Cruzes passa por um momento atípico se comparada a outros municípios. Estamos chegando ao final do mandato e ainda entregamos oito grandes obras para a população. Inauguramos a maior, principal e mais cara obra de mobilidade urbana no centro da cidade, que é a passagem subterrânea sob a linha férrea. Uma obra de cerca de R$ 128 milhões. Entregamos ainda o Parque da Cidade, que considero a cereja do bolo desta administração porque terá espaço de lazer, esportes e entretenimento para todas as idades. Tem ainda a UPA do Oropó, com atendimento 24 horas em urgência e emergência, e o prédio sede da Secretaria Municipal de Educação. Enfim, acredito que pouquíssimos municípios estão chegando ao final de governo entregando obras e com as contas em dia. Tivemos sim uma queda na arrecadação, mas mesmo assim todas as contas da Prefeitura estão em dia e a próxima Administração terá dinheiro em caixa para continuar com as obras que estão em andamento, como o segundo túnel da passagem subterrânea e o Corredor Leste-Oeste, que liga o centro de Mogi a Brás Cubas, Jundiapeba e Suzano. Não há como negar que o Brasil enfrenta uma grave crise, que não é apenas econômica e política, mas também moral. Tivemos este ano o impeachment de uma presidente, que não é algo comum, e vivemos diariamente os desdobramentos da Operação Lava Jato, que tem grande repercussão na sociedade. Os efeitos para o Brasil são claros e o noticiário tem mostrado isso. Há uma grave recessão, com quase 15 milhões de desempregados, e redução de investimentos. Mas eu sempre digo que nessas situações a gente não pode ficar de braços cruzados, apenas lamentando. Temos que arregaçar as mangas e trabalhar, que é o que temos feito aqui em Mogi das Cruzes. Uma boa Administração se faz com planejamento e determinação.

A Semana – Após oito anos à frente da prefeitura, qual é, na sua opinião, o marco da sua gestão?

Bertaiolli - Sempre digo que, para exercer um cargo público, é preciso ter vontade de trabalhar para mudar e melhorar a vida das pessoas. É isso que procurei fazer nos últimos oito anos, por meio de obras e serviços nas áreas de educação, saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, lazer, cultura e esportes. Mogi das Cruzes tem 456 anos e é uma cidade que não para de crescer. Somos quase 500 mil habitantes e esse processo de desenvolvimento precisa ser acompanhado de qualidade de vida para a população. Essa, aliás, é uma característica marcante que as pessoas de fora citam em Mogi: ao mesmo tempo que é uma cidade grande e com todos os serviços à disposição, também mantém aquele ar de município com qualidade de vida e onde as pessoas se conhecem. Temos que seguir esse caminho, construindo juntos uma cidade cada vez melhor para se viver.

A Semana – Se pudesse ter sido reeleito prefeito, quais seriam os seus projetos? O que faria em mais quatro anos?

Bertaiolli - A Administração Pública é um trabalho contínuo. Eu costumo dizer que ela é diferente, por exemplo, de uma construção, que você começa, estipula um prazo, executa a obra e entrega. Gerenciar uma cidade é uma missão cotidiana, com desafios todos os dias, é uma obra que está sempre em execução. Temos que oferecer serviços públicos cada vez melhores e em uma quantidade maior, pois a cidade não para de crescer. São mais creches, postos de saúde, melhorias no sistema de transporte, apoio à segurança, lazer, cultura e esporte, sempre com desafios maiores. O gestor público tem essa missão complicada e ao mesmo tempo gratificante, que é saber identificar as demandas e atendê-las.

A Semana – O que ficou por fazer no seu governo?

Bertaiolli - Eu posso garantir que me dediquei 100% ao trabalho de administrar Mogi das Cruzes. Vivi os oito últimos anos de forma muito intensa, trabalhando e pensando na cidade 24 horas por dia. Ninguém faz nada sozinho, é claro, e contei com a colaboração de uma equipe de secretários e de servidores públicos muito comprometida e dedicada, com excelentes profissionais. Tive um vice-prefeito parceiro e leal. O Cuco Pereira esteve comigo todos os dias e em todas as grandes decisões. E os resultados estão aí, para todos verem. Assim, respondendo à sua pergunta, não tenho nenhuma frustração ou arrependimento, pois fiz tudo o que estava a meu alcance e tenho a convicção de que nosso trabalho foi muito bem feito.

A Semana – O senhor já declarou que pretende se candidatar à Câmara dos Deputados em 2018. Quais serão os seus objetivos como deputado?

Bertaiolli - Sou prefeito de Mogi das Cruzes até o dia 31 de dezembro deste ano e até o último dia estarei 100% focado na cidade, concluindo as obras que iniciamos e deixando uma Prefeitura organizada para o meu sucessor, o Marcus Melo. É claro que sou um gestor público e pretendo colocar o meu conhecimento e a minha experiência a serviço da cidade no futuro. Já fui deputado estadual e conheço bem as funções de um legislador, que incluem representar os eleitores junto ao parlamento e buscar recursos para sua cidade e região de origem. Meu objetivo como deputado sempre foi e sempre será lutar pelos interesses de Mogi das Cruzes.

A Semana – Como será a sua rotina a partir de 1º de janeiro? Já tem alguns projetos em mente?

Bertaiolli - Quero descansar um pouco, tirar um mês de férias. Depois, volto ao trabalho, vou estudar e me aprimorar para continuar na vida pública.

A Semana – Que conselho o senhor daria para o Marcus Melo?

Bertaiolli - O Marcus Melo é um ótimo administrador e gestor. Ele trabalhou comigo nos últimos oito anos na Prefeitura e fez uma gestão exemplar no Semae, tanto que foi indicado candidato a prefeito e venceu as eleições no primeiro turno. Ele conhece muito bem toda a Prefeitura e tenho certeza de que fará um ótimo trabalho.