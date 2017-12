O espírito de Natal

O Natal já está chegando e nesta época o coração de muitas pessoas começa a ficar aquecido. E não são apenas os cidadãos que colaboram para que as famílias carentes tenham as festas de fim de ano fartas, mas muitas empresas e indústrias também contribuem para aumentar os sorrisos na hora da ceia.

Um exemplo disso é a NGK, que completa 15 anos de ação solidária no Natal, tornando a época mais alegre para crianças e adolescentes em situação de risco e abandono.

Desde 2002, o “Papai Noel da NGK” realiza a entrega de cestas com brinquedos, alimentos e material escolar para meninos e meninas com até 18 anos que vivem em entidades assistenciais de Mogi. Neste ano, a ação, que já beneficiou mais de duas mil crianças, ocorreu no dia 15 de dezembro.

Ao todo, foram sete entidades parceiras da NGK na ação de responsabilidade social que deve beneficiar mais de 100 crianças. Integram a lista a ABRAC (Associação Beneficente de Renovação e Assistência à Criança), Associação São Lourenço, Casa da Criança, Instituto Sovida (Obede Edom), Lar Batista, Lar Santo Antônio e Recomeçar.

Outra empresa que preza pelas ações sociais é a Suzano Papel e Celulose. Este ano, a “Campanha de Natal Amigo Solidário dos Meus Sonhos” ajudou 30 instituições do Maranhão, Bahia e São Paulo, estados em que a companhia possui unidades. No total, 16 unidades da empresa contribuíram com o projeto.

Neste ano, mais de 1,8 mil jovens, crianças e idosos receberam presentes de voluntários que se mobilizaram para arrecadar e realizar doações de brinquedos, cestas básicas, panetones, alimentos para ceia de natal, roupas, entre outros.

Na região de Mogi e Suzano, as distribuições aconteceram nos dias 19 e 20 para mais de 450 crianças de três instituições: Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança e Fundo Social da Solidariedade, de Suzano, e Centro Educacional Infantil Comunitário Dó-Ré-Mí.

Natal de Sorrisos

Nesta sexta-feira (22) deve acontecer a última entrega do ano da campanha Natal de Sorrisos, promovida pelo Fundo Social de Mogi. O evento será na parte da manhã, no Parque Botyra Camorim Gatti e vai beneficiar 181 crianças de Taiaçupeba. Além dos presentes, as crianças também terão alguns brinquedos do programa Bairro Feliz.