O ensino do balé

DANÇAR pode (e deve!) ser uma atividade a ser inserida na vida das crianças. Não só porque proporciona momentos de lazer e diversão, como contribui para o bem-estar físico e emocional dos pequenos, melhorando a coordenação motora, a noção de disciplina e de esforço, além de dar noções de musicalidade e trabalho em grupo, sobretudo no balé clássico.

Por estes motivos, muitos pais procuram uma boa escola de dança para que seus filhos possa aprender o máximo possível. A escola de bailados Marcela Campos é uma ótima escolha, com 32 anos de tradição na cidade de Mogi.

A instituição está reiniciando suas aulas e possui sua estrutura totalmente voltada para dança e oferece aos seus alunos o melhor ensino. “As salas são feitas de tablado para evitar problemas musculares e ósseos. O nosso intuito é ser uma escola que oferece o melhor para o aluno”, conta a professora e proprietária da escola Marcela Campos.

A escola oferece os cursos baby class (iniciação à dança a partir dos três anos), o pré-balé e o pré-jazz (preparatório até os sete anos), balé clássico e jazz (a partir dos oito anos), repertório clássico, contemporâneo, dança de salão e Krav Maga (defesa pessoal). Marcela também explica que apesar das aulas já terem sido iniciadas, as matrículas ainda continuam abertas. “Ainda dá para se inscrever em qualquer curso e modalidade, e temos também promoções”, finaliza.