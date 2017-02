O caos não é só no Espírito Santo

O Estado do Espírito Santo pede clamor. Mais de 100 assassinatos em apenas uma semana, roubos, assaltos e saques estão deixando a população enclausurada. Desde que familiares de PMs decidiram paralisar as atividades dos militares, impedindo a saída deles dos quartéis, a Grande Vitória virou cenário de filme de guerra capaz de fazer inveja até os melhores produtores de cinema. Com a falta de policiais nas ruas, as portas da cidade se abriram para que bandidos agissem à vontade sem medo de tomar bala. E isso só acontece porque, num país onde 60 mil pessoas morrem por ano, os únicos que podem ter armas são os policiais e os bandidos. A lei do desarmamento tira, todos os dias, das mãos dos cidadãos de bem, a oportunidade de defender a sua vida e o seu patrimônio. O Espírito Santo sente na pele a insegurança de estar à mercê de uma política de segurança falida, que só beneficia quem está para viver para o crime. Aliado a isso, está uma polícia despreparada e mal paga, que ora ataca estudantes e professores ora fica acuada dentro de um quartel por seus próprios familiares. Uma polícia que, tal como todos nós, não sabe se vai voltar viva para casa ao final do dia. Se tiver a sorte de não encontrar um bandido armado no meio do caminho, é capaz que ganhe mais um fôlego de vida. Se encontrar e perder a vida nas mãos de um assaltante qualquer, ele sabe bem que no dia seguinte, não será a sua foto que vai estampar as capas dos jornais. Ninguém quer saber de policial morto, isso não vira notícia. Tem até quem defenda o fim da polícia, que dirá defender militar que morre nas ruas exercendo sua função de trazer segurança à sociedade.

Essa é a realidade do Brasil, não só do Espírito Santo: uma polícia mal paga, uma população desarmada, um governo corrupto, falido e inoperante e uma bandidagem que, protegida por estatutos e leis ineficientes, matam, roubam, estupram, traficam e assaltam, sem dó nem piedade, atirando primeiro para depois roubar. Mas atenção: bandido não é só quem tem arma na mão. Se você se mascara de “cidadão do bem”, mas aproveita o caos para entrar em lojas e roubar, você também é bandido. E todos sabem que lugar de bandido é na cadeia.

CHARGE DA SEMANA