O amor a um clique de distância

EM TEMPOS em que muitas pessoas fogem de relacionamentos sérios, ainda há gente que não desiste de achar a sua cara-metade. E como a Internet domina cada vez mais a vida das pessoas, que tal usufruir dela para encontrar um amor?

Foi o que fizeram Caroline e Marco, Thaís e Lucas e Fernanda e Elano. Foi por meio de aplicativos e sites de paquera que eles se conheceram. E já rolou até casamento. Quem disse que não dá para encontrar algo sério em sites onde a maioria só quer algo casual? Fernanda Ramos e Elano da Silva são prova disso. Eles se conheceram em 2008 no site Aonde Namoro e a empatia foi imediata. “Fiquei encantada com o perfil dele porque era muito parecido com o que eu estava procurando”, conta Fernanda. Ficaram falando pelo finado MSN por quatro meses e decidiram se encontrar pessoalmente, em março de 2009. “O Elton me pediu em namoro no dia do meu aniversário, 3 de abril de 2009 e casamos quatro anos depois”, relembra. Ela credita ao site o sucesso do relacionamento: “Para nós, foi o que nos fez encontrarmos um ao outro. Foi fundamental para estarmos juntos”.

Tampa da panela

Marco Aurélio Mendes tinha conta no aplicativo Tinder há algum tempo, mas foi só quando começou a falar com Caroline Lopes que começou a acreditar no poder do aplicativo. “Antes de iniciar a conversa, o sorriso da Carol me chamou a atenção. Ela estava sorrindo em todas as fotos. Me pareceu uma pessoa super simpática, de bem com a vida, além de muito bonita”, afirma. Caroline também não poupa elogios ao amado: “Me pareceu romântico e bem intelectual, e estava apenas a 17 quilômetros de distância”, diz. Gostaram tanto um do outro que decidiram não perder tempo: após dois dias se conheceram e em uma semana já estavam namorando.

O relacionamento de três meses vai bem, obrigada. Os dois, claro, apagaram os perfis no aplicativo de paquera. E Caroline é bem franca quando justifica que o meio de conhecer o namorado não interferiu. “Toda panela tem a sua tampa… para o caso das frigideiras e leiteiras dá pra se encontrar uma tampa que também as tampe. Com isso entendo que encontrar um relacionamento é difícil, muitas vezes desistimos e desanimamos, mas quando menos imaginamos achamos a tampa da nossa panela”.

O santo bateu

Em aplicativos como o Tinder, encontra-se todo tipo de pessoas. Mas quando Thaís Gomes viu a foto de Lucas Lobo, logo pensou: “Enfim achei alguém legal, bonito e que goste de games”. Ficaram conversando por alguns dias e a afinidade só aumentou. Decidiram então marcar um encontro. “Passou uma semana já estávamos conhecendo a família um do outro”, afirma Thaís, que relembra até o momento em que os dois deletaram as contas nos aplicativos. “Lembro até o dia e a hora em que apagamos”, brinca.

Os amigos e familiares do casal acharam engraçado eles terem se conhecido num aplicativo de relacionamento. “As minhas amigas falaram que eu achei uma agulha no palheiro, acho que até hoje meus pais não sabem como conheci o Luh, mas agora irão descobrir”, diverte-se Thaís.