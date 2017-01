Novos negócios chegam a Poá

O EMPREENDEDORISMO na gastronomia tem dado bons resultados na Estância Hidromineral de Poá. Apenas neste período de início do ano, quatro novos negócios foram inaugurados: uma nova Casa de Bolos, o Cantino Mexicano, e, com sucesso rápido e destacado, o restaurante Di Luigi Massas Artesanais e o Pesqueiro Estância Poá.

O Di Luigi, empreendimento de José Luis e Claudinei Roberto, oferece massas artesanais e opções de molho e condimentos à escolha do cliente. “Inauguramos com uma visão e fomos surpreendidos pela excelente aceitação e já estamos projetando novidades”, diz José Luis.

Pesqueiro

Outro grande sucesso com muita repercussão e casa sempre cheia é o Pesqueiro Estância, um lugar que resgata o sentimento e a sensação rural de estar no campo, a apenas cinco minutos do centro da cidade. Gerenciado por Michele Cruz, o empreendimento já está recebendo clientes não só de Poá, mas de toda a região. “Além da pesca, nos preocupamos com conforto, segurança e bom atendimento aos clientes”, cita Michele.

O local conta com amplo estacionamento, restaurante com varanda para o lago e aluga acessórios e equipamentos para a pesca. De terça a sexta a casa serve almoço e, aos sábados e domingos, variedade de porções. Uma outra opção são os happy hours de empresas e confraternizações.

Estas quatro novas opções se agregam aos já famosos restaurantes Tomate Cereja, Alice’s, Temakeria Sabor Brasil, Padaria Chip’s, Babbo Giovani Pizzaria, ao Café Vinil Pub e ao Bolos da Roça.