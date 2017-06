Novos locais proibidos para estacionar

A PARTIR desta sexta-feira (23), as ruas Coronel Souza Franco e Capitão Manoel Caetano terão alterações no estacionamento de veículos. As medidas implementadas pela Secretaria Municipal de Transportes fazem parte de uma série de intervenções que buscam melhorar a organização e fluidez do trânsito na região central de Mogi das Cruzes. Na rua Coronel Souza Franco, serão retiradas 26 vagas de estacionamento no trecho entre a Padre João e Presidente Rodrigues Alves. De acordo com a prefeitura, o trecho em questão é considerado muito estreito, o que traz dificuldades de circulação e risco de acidentes. A mesma medida já havia sido adotada no quarteirão anterior da via.

Já na rua Capitão Manoel Caetano, serão extintas 14 vagas existentes entre a rua Coronel Souza Franco e José Bonifácio. A via se transformou em uma opção de acesso à rua José Bonifácio, utilizada pelos motoristas ao invés da rua Doutor Correa. Com a diminuição do volume de trânsito pela Rua José Bonifácio, motivada pela liberação da avenida Governador Adhemar de Barros, a rua Capitão Manoel Caetano deverá ser mais utilizada. De acordo com o secretário Municipal de Transportes, Eduardo Rangel, estão sendo estudadas novas opções de estacionamento nas redondezas: “Para o início de julho, está prevista a regularização de vagas de estacionamento na rua Braz Cubas, ao lado da praça Oswaldo Cruz”.

Afetar o comércio

Com esta mudança, alguns comerciantes estão preocupados com a diminuição das vendas como resultado desse impacto. Segundo a Associação Comercial de Mogi das Cruzes, é preciso avaliar quais serão os impactos da medida no comércio das imediações: “A Prefeitura informou que vagas serão abertas em outros pontos da área central, como possivelmente na rua Braz Cubas. A direção da entidade está aguardando essas novas vagas para avaliar os possíveis impactos”, diz a entidade por meio de nota.