Novas empresas em Mogi

O ano começou agitado no setor empresarial de Mogi. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, Clodoaldo de Moraes, a cidade deverá ganhar até maio, uma unidade da Rede Atacadão. As obras já foram iniciadas e o estabelecimento será na antiga garagem da Eroles. “Ainda não temos informações sobre quantos empregos serão gerados, mas, se a loja for nos moldes da unidade do Assaí que inaugurou em Brás Cubas, a expectativa é que sejam gerados cerca de 200 empregos”, afirmou, acrescentando que também há conversas para que o Pão de Açúcar possa se instalar em Mogi.

O secretário também adiantou que a rede de lojas de materiais esportivos Decathlon pretende abrir sua primeira unidade no município, dentro do Hipermercado D’Avó. A expectativa é que a inauguração aconteça ainda este ano.

Moraes visitou a sede do jornal A Semana, onde entregou à superintendente Fabíola Pupo um exemplar da revista City’s Book, que visa mostrar a capacidade da cidade para receber novos investimentos, exibindo as principais atrações de Mogi. Na ocasião, ele ressaltou que a cidade teve um saldo positivo de 2185 empregos no ano passado e que, atualmente, tem 97.563 pessoas com carteira assinada. Ele adiantou ainda que a prefeitura de Mogi vai criar uma parceria com as empresas para que elas possam usar o banco de dados do Emprega Mogi para recrutar funcionários. “Também estamos em conversação com as Secretarias de Educação e Assistência Social, bem como o Senai e Sebrae, para que possamos criar cursos que atendam as demandas das empresas”, explicou.