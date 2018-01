Nova diretoria do Clube de Campo é empossada

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) empossou a nova diretoria-executiva que comandará o complexo de lazer mogiano no biênio 2018/2019. O presidente eleito Pedro Paulo Gonçalves e o vice Júlio César Brito Maldonado, bem como os demais diretores que compõem a chapa “Avança CCMC”, assinaram o termo de posse durante ato solene na noite dessa terça-feira, 2 de janeiro, no Salão Privê “Airton Nogueira”. Na oportunidade, diversos convidados, autoridades municipais, conselheiros e ex-presidentes do CCMC marcaram presença. Durante a posse, Pedro Paulo Gonçalves, o novo presidente, anunciou metas para os primeiros 100 dias, para que associado perceba mudanças e melhorias de imediato, e enumerou prioridades: manter o equilíbrio financeiro, buscar novas receitas, controlar gastos e despesas, modernizar a estrutura e equipamentos e ter excelência na prestação de serviços.