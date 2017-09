‘Noite no Patteo’ animará sextas-feiras com música ao vivo no ComVem Patteo Mogilar

Os frequentadores do ComVem Patteo Mogilar terão mais um bom motivo para ir ao mall nas noites das sextas-feiras. É que a partir do dia 29 vai ter muita música ao vivo, sempre das 19h às 22h. As apresentações serão gratuitas e acontecerão nos pergolados do centro de compras.

Quem abre o projeto ‘Noite no Patteo’ na última sexta deste mês (29) é o músico Brenô. O mogiano apresentará um repertório especial com músicas da banda Titãs. No dia 6 de outubro, quem anima a noite com sucessos da música brasileira da atualidade é o cantor Eduardo Henrique.

“Nós estamos retomando o projeto de música ao vivo no ComVem Patteo Mogilar com o ‘Noite no Patteo’. A proposta é dar mais uma alternativa de lazer para os mogianos com música de qualidade em um horário bem agradável para que a família possa vir ao mall e se divertir com tranquilidade. Além de boa música, os frequentadores terão opções variadas de alimentação e bebidas para curtir o happy hour”, destaca Priscila Gaona, do marketing da HBR Realty.

O ComVem Patteo Mogilar conta com Pizza Hut, Subway, Lanchonete Estrela, Batata Grill, Café Vinil, Alfred Cervejaria, Tokyo Groove Temakeria, Mixirica, Burguer King, Sodiê Doces e Premium Chocolates. O mall fica na rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro Mogilar, em Mogi das Cruzes, em frente ao Pró-Mulher.