Parabéns a todos os mogianos pelo 457º aniversário desta cidade, que se tornou grandiosa e exemplo para muitas outras no que tange à administração do dinheiro público. Mogi da Cruzes é uma das poucas cidades que não consomem o que é autorizado com gasto com funcionários, esperamos que continue assim com esses jovens que hoje comandam e dignificam o serviço público. Podemos dizer que estamos, enfim, no rumo certo do crescimento e tendo a devida valorização por parte dos governos. Isso graças à articulação de nossos políticos e a vontade de estar entre os grandes municípios brasileiros.

Escolhemos bem nosso prefeito, que vem dando prosseguimento e mantendo as conquistas da administração Bertaiolli, e com certeza tem se empenhado em novas conquistas para nossa cidade e também o de unir as 10 cidades do Alto Tietê, deixando de lado as bandeiras partidárias em prol da região.Os jovens daqui estão engajados na política e podem galgar novos rumos para levar a outras esferas de governo a moralidade que aqui se aplica. E isso é motivo de orgulho para todos nós. Hoje com noticias vergonhosas de corrupção que assolam o País, estamos na contramão disso tudo, formando uma classe que pode em pouco tempo renovar e mudar o rumo dessa desgastada e histórica realidade.

É hora de repensarmos a política e levarmos esta ideia adiante e de incentivarmos esses jovens para podermos ter um novo Brasil e que a moralidade reine sobre a sujeira que hoje estabelecida em todos os órgãos governamentais.

Hoje Mogi é modelo de creches municipais, suas merendas e o ensino em tempo integral; na saúde conseguimos o Hospital Municipal de Brás Cubas em tempo recorde, o Sistema Integrado de Saúde e as UPAs. Destacamos também o projeto de revitalização do centro, o engajamento para melhorar as estações de trem, a canalização de córregos, as reformas e ampliações de vias e, claro, a construção da passagem subterrânea. Isto tudo foi graças ao carinho de quem conduz uma administração atuante, que conta com um quadro de vereadores que em sintonia com o Executivo trabalham visando melhorias para todos nós.

Então, nada mais justo do que parabenizar a população, que soube escolher nossos governantes e que foi a grande responsável por essas significativas mudanças.