No combate ao sedentarismo

O CORPO humano é como uma máquina que precisa estar sempre em movimento e caso isto não ocorra, ele começará a ter problemas. Com a tecnologia melhorando a cada dia, muitas pessoas perderam o hábito de se exercitar e adotaram uma vida mais sedentária, o que é arriscado devido aos problemas causados à saúde.

Doenças como obesidade, cardiopatias e diabetes são as principais adquiridas pela falta de exercício físico. Porém, quem deseja ter uma vida saudável e não pratica atividades há muito tempo deve ficar atento e buscar a ajuda de um profissional para evitar lesões e fazer os exercícios de maneira correta e segura. Além disso, só ele pode passar a maneira correta de alongar-se.

O professor de educação física da academia Ação Leandro Nakazawa sugere os principais exercícios recomendados às pessoas sedentárias. “O corpo precisa de atividades físicas que gerem um gasto energético mínimo essencial para ele se manter vivo. Treinos como: corrida, natação, artes marciais e até mesmo musculação promovem este gasto”, indica.

Frequência

Exercitar-se promove muitos benefícios para o corpo, dentre eles destacam-se a melhora da flexibilidade, maior resistência, mais força e disposição para o dia a dia. Além disso, a partir do momento em que se começa a fazer atividades físicas, o praticante não é mais considerado uma pessoa sedentária.

Leandro também explica com que frequência que os exercícios devem ser realizados. “Recomenda-se no mínimo três vezes por semana, pelo menos meia hora por dia. Dessa maneira, a cada semana ela pode aumentar o volume ou a intensidade do treino”, conta o professor.

É importante ressaltar que antes de iniciar as atividades físicas, o praticante deve consultar um médico para saber se possui alguma patologia ou limitação que possa evitar qualquer atividade e orientar qual exercício é ideal. Caso ocorra uma lesão, procure um médico para saber a gravidade.