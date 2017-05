Com a responsabilidade de encabeçar a principal festividade religiosa e folclórica de Mogi – juntamente com o casal de festeiros Márcia e João Pedro Oliveira – foi com muita emoção que Sérgio Paschoal Gomes, 56, e Nilde Cristina de Lima Gomes, 56, aceitaram o convite para serem os capitães de mastro da Festa do Divino Espírito Santo 2017, que segue até 4 de junho. Ele nasceu em Cubatão e da infância recorda, divertido, a adrenalina de fugir dos bois na fazenda da família. É formado em Educação Física pela Faculdade do Clube Náutico Mogiano, mas o interesse pelas Finanças o levou a cursar Administração de Empresas na UBC. Ela, nascida e criada em Mogi, é formada em Letras pela UBC e conta que a sua principal recordação dos tempos de criança era assistir televisão no colo do pai.

Nilde Cristina e Sérgio Paschoal Gomes | Capitães de mastro

Em 82 ele começou a trabalhar na Transcel como assistente financeiro e, em 2005, foi para a Grupo Padrão, onde foi contratado como analista. Ela começou sua carreira como auxiliar de escritório na Café Solúvel, foi auxiliar de escritório fiscal, também na Transcel, até assumir como escrevente no Fórum de Mogi. O casal mora no Parque Monte Líbano. Estão juntos há 37 anos: 12 anos de namoro e 25 de casamento, e são pais do estudante Rodrigo, de 19 anos. Em família prezam pelos princípios do amor, cumplicidade e respeito. Ele conta que o seu strogonoff arranca muitos elogios e ela garante que na cozinha sabe fazer de tudo. Virginiano, Sergio diz que a simplicidade é o seu forte, nos tempos livres gosta de jogar futebol e reunir os amigos e adota o estilo casual ao se vestir, dando preferência às confortáveis bermudas. Nilde, geminiana, se diz tranquila, gosta de fazer academia e não dispensa o pretinho básico no guarda-roupa. A cor dele é o azul, se perfuma com Egeo, de O Boticário, recomenda o livro do navegador Amyr Klynk, “Cem Dias entre o Céu e o Mar” e o filme Um Sonho de Liberdade. Ela prefere a cor rosa, perfuma-se com Floratta, de O Boticário, gostou de ler O Melhor de Mim, de Nicholas Sparks e adora o filme Uma Linda Mulher. A melhor viagem que fizeram juntos foi para Balneário Camboriú-SC e sonham com um sítio e dois carros na garagem. Seus projetos são ver o filho formado e terminar a reforma da casa. Filho dos saudosos Ermelinda e Orlandino Vieira Gomes, ele aprendeu com os pais a ter empatia. Ela, filha de Isaura e Carmelino de Lima Pinto, já falecidos, conta que a grande lição dos pais foi ter responsabilidade em tudo a que se propõe e na vida. Devotos de Nossa Senhora Aparecida, acreditam que o importante na vida é não desistir e na frase: “Seja pouco mas seja você, se este pouco não bastar a alguém, não mude, pois este alguém não bastará a você”.