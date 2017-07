NGK reforça posicionamento na cidade

No ano em que completa 58 anos no Brasil, a NGK anuncia novidades em todas as suas áreas de atuação: automotiva, de revestimentos porcelanizados e de ferramentas de corte sob a marca NTK. No segmento automotivo, a empresa está ampliando a sua capacidade de produção para atender a fabricação de velas especiais de platina e irídio. Além disso, a empresa segue aumentando seu portfólio de produtos. Recentemente, a multinacional japonesa apresentou nove novos modelos de bobinas de ignição, que atendem importantes veículos da frota brasileira.

Tida como uma das principais indústrias da cidade, a NGK ganha o reconhecimento das autoridades mogianas, que não perderam a oportunidade de parabenizar a empresa pelos seus 58 anos. “Desde sua instalação na cidade, a NGK não apenas gera empregos e divisas, mas se tornou parte da vida de Mogi das Cruzes. Meus sinceros parabéns por mais um aniversário e que a empresa continue crescendo e se desenvolvendo cada vez mais”, reforça o prefeito Marcus Melo.

O presidente da Câmara, vereador Pastor Carlos Evaristo, também congratulou a NGK. “É extremamente positivo ter em nossa cidade uma empresa que há algumas décadas vem empregando os mogianos e gerando recursos para o município. Portanto, é indispensável para Mogi que a NGK, que completa mais um aniversário, continue trabalhando e produzindo”, exalta.

O diretor do Ciesp, Francisco Caseiro, também falou da importância da NGK na região. “A NGK figura entre as primeiras grandes indústrias a se instalarem aqui e, desde então, tem contribuído para o Alto Tietê ser uma das principais regiões industriais do Estado. Empresa sólida, que está no rol das grandes geradoras de emprego e com forte atuação também no mercado externo”.