Sempre de bem com a vida, Neusa Aiko Hanada Marialva é a nova presidente do Lions Clube Mogi das Cruzes. Em sua gestão para o biênio de 2017-2018, pretende intensificar as ações já existentes na entidade, direcionar novos trabalhos para os idosos, jovens e combate à diabetes e câncer infantil e fortalecer a aproximação entre os necessitados e quem quer doar. Nascida na antiga Mãe Pobre, cresceu na Vila Lavínia, de onde recorda com saudades as brincadeiras nas ruas de terra e a amizade entre os vizinhos. “As casas eram abertas, as crianças quando brincavam na rua iam na casa umas das outras para lanchar”, explica. Formou-se em Serviço Social pela FMU em 1982, e é pós-graduada em Administração de Recursos Humanos pela UBC, e em Gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. O seu contato com o Lions aconteceu através de Leopoldo Vanno, que apresentou o clube ao seu marido, Rubens. Identificou-se com a filosofia leonina e colabora desde então.

Neusa Marialva | Presidente do Lions Clube Mogi

Aos 19 trabalhou como professora de datilografia na escola Guarani, da professora Valdyra. Já na faculdade, trabalhava na UBC na catalogação de livros da biblioteca. Foi assistente social e gerente de Recursos Humanos na Eletropaulo e trabalhou como assessora de gabinete na Câmara Municipal de Mogi e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Entre 2009 e2014 foi chefe-adjunta de Gabinete da Prefeitura de Mogi das Cruzes. De agosto de 2014 a dezembro de 2016, atuou como secretária Municipal de Gabinete, totalizando 18 anos trabalhando ao lado de Bertaiolli. Desde 1º de janeiro de 2017, faz parte da gestão de Marcus Melo, como secretária municipal de Assistência Social. Neusa mora no Parque Santana e é casada há 25 anos com o engenheiro aposentado Rubens Marialva. Juntos tiveram uma filha, Rúbia, de 21 anos, estudante de Medicina. Em família, gostam de frequentar os circuitos sociais da cidade, passear e viajar. Na cozinha, ela conta que os dotes são todos do marido, e elogia o seu Bolinho de Bacalhau e o Risoto. Sagitariana, é leal, companheira e animada, porém muito impaciente e acelerada. Já colecionou selos, calendários e moedas, desta chegou a completar a série das Olímpiadas 2016. Seu estilo é clássico, gosta de compor um look com blazers e prefere as cores sóbrias. Está lendo o livro Cidade do Saber, de Marco Bertaiolli, e recomenda também o Verdades e Mentiras – Ética e Democracia no Brasil, de Mario Sérgio Cortella. Adorou conhecer Lisboa e a amabilidade do povo português. No Brasil, gosta das belezas naturais das praias de Fortaleza-CE. Seu maior sonho é ver a filha formada e trabalhando na área e seu principal projeto é, como secretária, contribuir para a administração e atender as necessidades da população. Católica, devota do Divino, a filha mais velha de Mitue Nakano Hanada e Kazutoshi Hanada aprendeu com os pais o valor da educação e da leitura. “A minha mãe lia jornais até os seus últimos dias de vida”, conta. Na vida, considera que o importante é fazer a diferença na vida das pessoas. Sua frase: “Sejamos pontes para unir”.