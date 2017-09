Neobpo seleciona mais de 950 profissionais em Mogi das Cruzes

A Neobpo, líder em inovação em Business Process Outsourcing (BPO) no Brasil, está selecionando mais de 950 profissionais para vagas de agente de processos de negócios em suas duas unidades na cidade de Mogi das Cruzes. Os candidatos serão selecionados entre os participantes do curso de Qualificação de Atendimento ao Cliente, realizado em parceria com o Emprega Mogi e o Crescer | Centro Municipal de Apoio à Educação de Jovens e Adultos.

Para participar do curso e estar elegível a uma vaga basta ter ensino médio completo, ser maior de 18 anos e ser morador de Mogi das Cruzes. A qualificação dura em média 30 dias, com aulas de segunda à sábado.

Após a contratação, a Neobpo oferece como benefícios além do salário, Vale Alimentação ou Refeição, Convênio Médico e Odontológico, Vale Transporte e Auxílio Creche/ babá. A empresa possui ainda parcerias de estudos com diversas faculdades e cursos de inglês, para auxiliar no desenvolvimento profissional de seus colaborades.

Focada 100% em terceirização de processos de negócios (BPO), a Neobpo é uma empresa direcionada para a otimização da operação do cliente por meio de soluções ágeis e inovadoras. A companhia atua em todo o ciclo de vida do cliente oferecendo soluções digitais e de alto valor agregado como Chatbots, Agente Virtual, Robotic Process Automation (RPA), Predictive Search Bidding (PSB) e Gestão de Mídias Sociais, por exemplo. Com o atendimento direcionado na intenção do contato, as empresas antecipam e agem no propósito dos clientes por meio de qualquer canal, otimizando tempo para entregar resultados nos momentos mais importantes de sua jornada.

Serviço

Para se inscrever no curso é preciso levar a cópia do RG, CPF, título de eleitor e PIS (se tiver), certificado de reservista, comprovante de residência, carteira de trabalho e histórico escolar ou comprovante de escolaridade. As inscrições podem ser realizadas nos seguintes endereços:

Emprega Mogi (Terminal Estudantes) - Avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida Souza, s/ nº Centro Cívico, de segunda a sexta, das 8h às 16h

Neobpo - Av. Pref Carlos Ferreira Lopes, 490 – Mogilar, de segunda a sexta, às 9h ou terças e quintas, às 14h.

Ou ainda pelos contatos:

(11) 99795-2697/ (11) 3330-9379/ dho.mcz@neobpo.com.br