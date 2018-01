Náutico é parceiro no Janeiro Branco

O mês de janeiro entrará no calendário oficial da cidade com ações do Janeiro Branco, um mês repleto de ações promovidas por psicólogos para orientar a população sobre a importância da prevenção a casos de depressão, suicídio e outras doenças relacionadas, além da conscientização para o cuidado da saúde emocional, bem estar e qualidade de vida. A intensa ação dos psicólogos,busca incentivar a procura pela ajuda de um profissional, assim como desmistificar os tabus com a saúde mental. A ação na cidade está na sua segunda edição, mas já ocorre em diversas partes do país há quatro anos.

O objetivo da Campanha é fazer uma reflexão sobre o cuidado com a saúde emocional. O psicólogo orientará de forma preventiva. Para a idealizadora do Janeiro Branco na região epsicóloga Roberta Almeida, esse olhar para sua saúde psíquica é fundamental. “A Campanha fala do cuidado, prevenção e do adoecimento, sendo um alerta a população em geral, abrangendotodas as idades, pois estamos falando de um ser adoecido, em sofrimento e que necessita de auxílio, apoio. A orientação terapêutica provoca a população a refletir sobre suas escolhas, desejos, estilo de vida, felicidade. É importante entender os casos em que rompemos com nossos desejos e adoecemos de tal forma a ponto de desenvolvermos depressões, pânico, ansiedade e tristeza, para podermos aprender a lidar com estas situações”, orienta.

Segundo a psicóloga Aline Andolfo, é importante falar do assunto para quebrar as barreiras que as pessoas colocam sobre a psicologia, “todo ser humano tem direito de autoconhecimento para a busca de uma vida mais feliz.Depressão e suicídio estão diretamente relacionados e os casos vêm aumentando em todo o mundo, porém, muitas pessoas ainda não conseguem reconhecer a depressão antes que ela chegue num estágio mais grave. Muitos acreditam que é uma fase que irá passar ou até mesmo “frescura” quando se trata do outro. Porém, a depressão precisa ser tratada assim como qualquer outra doença, e isso implica no reconhecimento dos sintomas. Por este motivo é essencial falarmos sobre o assunto, para que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações”.

O Clube Náutico receberá a presença de psicólogos durante quatro quintas-feiras, para orientação psicológica gratuita e individual. Os interessados podem procurar o serviço das 9h às 12h, nos dias 11/01, 18/01, 25/01 e 01/02.

Já no dia 31/01 acontece à palestra “DEPRESSÃO E SUICÍDIO: Precisamos falar sobre isso”, onde será abordado o que são, as diferenças e os tipos de tratamento. O evento acontece no salão social do Clube Náuticoàs 19h, após a palestra haverá de conversa.

Dia D

O “Dia D” da campanha será em 21 de janeiro no Parque Centenário, em Mogi, e contará com meditação, entrega de lacinhos brancos e adesivos personalizados, atividades com jogos de autoconhecimento, rodas de conversa e atividades de pintura para as crianças, das 9 às 17 horas.