Narguilé prejudica a saúde bucal

O NARGUILÉ se popularizou bastante na Europa e nas Américas, inclusive no Brasil, principalmente entre os jovens – que acreditam que o narguilé é menos prejudicial do que o cigarro. Mas uma coisa é certa: não há uso seguro quando o assunto é tabaco. Sendo assim, a Organização Mundial da Saúde já se posicionou, considerando o uso do narguilé um problema de saúde pública, que atinge também os fumantes de segunda mão.

De acordo com Claudio Miyake, presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp), o uso indiscriminado do narguilé, sobretudo pelo jovens, pode também trazer vários malefícios à saúde bucal. “O narguilé contém nicotina e as mesmas substâncias tóxicas do cigarro convencional. Sendo assim, os usuários têm risco aumentado para lesões na boca e na gengiva”, explica. Ele alerta ainda que o uso prolongado da substância também predispõe o paciente ao câncer de boca e à perda dos dentes – limitando muito a qualidade de vida dos pacientes durante o tratamento. “Como o narguilé causa alterações na gengiva, pode afetar também a estrutura da arcada dentária, levando a perda de dentes”.

Câncer de boca

De acordo com o cirurgião-dentista, surgem pelo menos dez mil novos casos de câncer de boca no Brasil todos os anos. Além do fumo, outros fatores de risco são importantes para predispor ao câncer oral: histórico familiar, idade superior a 50 anos e consumo excessivo de álcool. Por isso, quem se enquadra nesse perfil deve dobrar os cuidados com a saúde bucal, estando atento ao aparecimento de feridas que não cicatrizam dentro de uma semana, manchas, além de dificuldade de deglutição e sangramento.