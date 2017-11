My Shoes lança linha Juliana da Matta

A MY SHOES MOGI apresenta nesta terça, 31, uma linha de sapatos inspirada numa garota símbolo da nova geração. Batalhadora, inteligente, descolada, antenada, sem jamais descuidar da beleza e cheia de estilo.JULIANA DA MATTA, Jornalista, apresentadora de TV, defensora do empoderamento feminino e das causas sociais. Seguida por milhares nas redes sociais, ele é mais que uma referência, com seu jeito espontâneo e sua alegria de viver.

Tal e qual sua fonte inspiradora, a linha JULIANA DA MATTAcativa as mais variadas mulheres. Criada para a marca Shutter, ela traz oito modelos que vão do Scarpin ao charmoso Anabela passando pelo confortávelIate, com diversas cores e estilos numa alquimia de bom gosto, com numeração que vai do 35 ao 40.

Na terça (31) a My Shoes do Mogi Shopping promove um coquetel para apresentar a linha, a partir das 17 horas. A primeira de uma coleção que veio para ficar.