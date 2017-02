Museu do Divino é furtado em Mogi das Cruzes

O Museu do Divino “Professora Amália Thereza Manna de Deus, localizado ao lado da Capela do Divino, atrás da Catedral de Sant´Anna, no Centro de Mogi das Cruzes, foi furtado nesta semana. Não se sabe exatamente o dia em que o crime ocorreu e quantas pessoas agiram, já que o local só foi reaberto neste sábado, após o funcionamento dele no domingo último (22/01). Ao que tudo indica, o ladrão entrou pela janela. O Boletim de Ocorrências (B.O.) será formalizado na Delegacia Central de Mogi pelo zelador do museu nomeado pela Associação Pró-Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, mantenedora do espaço, Fábio Santana, que, ao chegar ao local às 8h30, se deparou com o ocorrido. Por causa do ocorrido, o Museu não abriu neste fim de semana.

“Nós chegamos [ele e Lilian Melo, igualmente zeladora do local] e já nos deparamos com o pano que tampa a porta mexido e estranhamos. Ao abrir a porta, vimos a TV de 52 polegadas, que fica na parte de cima do Museu, no chão. Ao que tudo indica, o bandido não a conseguiu levar, por ela ser pesada e grande. Foi quando vimos que a porta da lojinha estava arrombada. O vidro foi forçado e a pessoa entrou pelo vão da porta. Levaram R$ 130 – das vendas já feitas neste comecinho de ano, uma câmera digital [utilizada para filmar a Entrada dos Palmitos], um aparelho de datashow [avaliado em R$ 4 mil e onde projetamos filmes sobre a festa aos visitantes do museu], ‘Divininhos’ em alfinete [broche] que imita ouro e anéis, que vendemos a R$ 1, chaveiros”, relata Fábio.

Ainda de acordo com ele, os armários (que ficam na parte de cima do prédio) estavam revirados e até um cofre de rezadeira de valor histórico foi quebrado. “Eles [os bandidos] acharam que poderia ter dinheiro, mas não havia nada. Agora ficamos com os estragos para consertar. Chamamos a polícia, que chegou meia-hora depois e nos orientou a fazer o Boletim de Ocorrência”, destaca o zelador do museu.

A esperança dele é a de que as câmeras de segurança, localizadas em uma loja que há na frente do Museu, ajude a polícia na investigação do crime. A Associação Pró-Festa do Divino de Mogi das Cruzes lamenta o ocorrido e vai colaborar com as investigações da Polícia.

O Museu

Desde julho de 2014, o Museu do Divino, que é mantido pela Associação Pró-Festa do Divino, vem abrindo as suas portas para visitação aos sábados, das 8h30 às 16h30, e aos domingos, das 8h30 ao meio-dia. A proposta do espaço versa sobre o aspecto fundamental do cuidado e preservação da memória e da cultura relacionada à Festa do Divino.

O museu abriga antigas peças que contam a história da mais tradicional festa religiosa e folclórica do Alto Tietê. Dentre as relíquias, há bandeiras, cartazes, oratório, obras de arte e quadros que preservam a memória deste rico evento.