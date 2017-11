Musculação ou aeróbico: qual escolher?

Muitas pessoas sentem vontade de fazer academia para alcançar a forma física desejada, mas ficam em dúvida entre realizar exercícios de musculação ou aeróbicos. Os exercícios aeróbicos são os que mais atraem quando o assunto é perda de peso, mas, geralmente, eles vêm acompanhados de um treino de musculação em sequência prescrito por personal trainers e profissionais de educação física. Nessa hora, muitas pessoas questionam o motivo, afinal o objetivo é emagrecer e não ganhar músculos certo? É aí que muitos se enganam, pois, os exercícios voltados ao desenvolvimento da musculatura também contribuem para o emagrecimento e, se praticados da forma correta, podem alavancar os efeitos positivos de todos os esforços investidos.

Da mesma forma, aqueles que visam o aumento da massa magra costumam torcer o nariz para as atividades aeróbicas. O senso popular dita que esses exercícios não favorecem a musculatura, pelo contrário, prejudicam o desenvolvimento e retardam os resultados, mas será que é isso mesmo que acontece no organismo? De acordo com estudos, os aeróbicos são altamente benéficos para nossa saúde, especialmente a cardíaca, mas seus efeitos não param por aí, além de servirem como uma ótima forma de aquecimento pré-treino, eles ainda otimizam a respiração celular e favorecem o metabolismo.

Resultados diferentes

O professor de educação física da Academia Ação, Leandro Nakazawa, explica quais resultados são obtidos através dos exercícios. “A aeróbica é boa para qualquer situação. Na verdade, é bom fazer o trabalho aeróbio, como bicicleta ou corrida para ter uma boa resistência. Isso faz com que você se recupere mais rápido de um desgaste ou estresse físico. A musculação faz com que aumente a força e a massa muscular do praticante”, explica.

Antes de fazer aeróbica, é importante a pessoa consultar um cardiologista para ver se está apta devido à pressão alta, pois gera um risco para quem vai realizar um trabalho cardiovascular mais intenso. No caso da musculação, é bom prevenir problemas ortopédicos ou posturais com um profissional.

Leandro ainda relembra: “Ambos são importantes para todo mundo e para qualquer idade, desde crianças a idosos, sempre com um acompanhamento para ser feito de forma correta e com os cuidados certos”, enaltece.