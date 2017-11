Multa maior por som alto em carros

Quem gosta de escutar som alto em carros deve redobrar a atenção para não perder dinheiro. É que foi aprovado esta semana um projeto de lei do vereador Emerson Rong (PR), que dispõe sobre a emissão de som por veículos automotores. E se o documento for promulgado pelo prefeito Marcus Melo, a multa para quem desrespeita a lei vai ficar mais alta.

O texto vem alterar a lei municipal 6.817/2003, que está em vigor e proíbe a emissão de som igual ou superior a 75 decibéis por automóveis estacionados em vias ou logradouros públicos das 6h01 às 22h e 50 decibéis das 22h01 às 6h. Nas praças públicas a emissão se limita a 50 decibéis em qualquer horário. Com a nova redação, que altera o artigo 2º da atual lei, a multa para os infratores, que é de 30 UFM (Unidade Fiscal do Município) passa a ser 50 UFM, valor que será dobrado em caso de reincidência. Atualmente, a UFM está R$ 162,73. Assim, a multa será de mais de R$ 8 mil.

“Quero agradecer aos meus pares pela aprovação dessa propositura. Apresento este projeto porque algumas pessoas vieram a nossa procura pedindo melhorias na lei existente”, ressaltou Rong.

“É muito importante para a nossa cidade que criemos leis para coibir quem desrespeita a madrugada e o sono das pessoas que têm que acordar cedo para trabalhar. Parabenizo o vereador Emerson por essa propositura”, afirmou Cuco Pereira (PSDB).