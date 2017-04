Motorola inaugura quiosque em Mogi

NO quiosque da Motorola em Mogi das Cruzes, localizado no Mogi Shopping, os consumidores encontram os lançamentos mais recentes da marca, além de sua linha de acessórios. O local possui visual moderno e foi projetado para oferecer uma experiência completa com os produtos da marca. Hoje a empresa conta com mais de cem quiosques, distribuídos em todas as regiões brasileiras.

O espaço está aberto para comprar e conhecer as famílias Moto G5 e Moto Z com seus Moto Snaps, módulos que fazem parte da linha Z e Z Play. Além dos smartphones, todos os acessórios das linhas descritas poderão ser vendidos separadamente, incluindo carregadores, fones de ouvido e cabos, com smartphones a partir de R$ 799.