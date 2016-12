Mostra de Heraldo Duarte segue até dia 27 no centro de Mogi

Estreou esta semana, na bomboniére Frezzato, no centro de Mogi, a mostra do artista plástico Heraldo Duarte. Com o nome “Arte que é arte embeleza toda a parte”, a exposição conta com 30 obras do artista e segue aberto à visitação até o próximo dia 27 de dezembro, terça-feira.

A mostra poderá ser visitada das 10h às 21h, na bomboniére Frezzato, que fica na rua Cabo Diogo Oliver, 228, no centro. Heraldo adianta que as peças estarão disponíveis para compra e que os visitantes poderão participar do sorteio de uma das suas obras de arte.

Em visita ao jornal A Semana, o artista aproveitou para presentear a superintendente do periódico, Fabíola Pupo, com uma de suas obras.