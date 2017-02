Monte seu próprio móvel

AO comprar uma casa nova, uma casa nova, se gasta muito com móveis e alguns deles são simples, como prateleiras e painéis para televisão. Porém, muitas pessoas optam por economizar e acabam montando seus próprios móveis e, com a ideia certa unida aos materiais corretos, o móvel do seu sonho pode virar realidade.

Mas para se montar uma mobília, é preciso ter a devida atenção, caso contrário, você poderá estragá-lo. “É recomendável que, para quem não tem experiência, comece a fazer móveis simples como prateleiras para adquirir conhecimento”, recomenda a gerente da Calimazzo Madeiras, Fernanda Calimazzo.

Ela também explica que a marcenaria também possui alguns segredos. “Quem for montar o móvel deve medir o espaço e fazer o cálculo certo da peça. A pessoa também não pode esquecer-se de usar as ferramentas certas, como furadeira e parafusadeira, além de chave de fenda e chave Philips”, reforça.

Calimazzo

A empresa Calimazzo oferece tudo o que precisa para construir o móvel que você deseja, basta levar as medidas de todas as peças e eles cortam tudo em MDF dando acabamento nas bordas. Para quem quer peças já prontas, a empresa oferece nichos e gavetas, o cliente só precisa passar as medidas exatas. Além disso, a loja oferece todas as ferramentas e itens necessários para a montagem.

Para quem se cansou da cor das portas ou das gavetas de um armário, Fernanda dá algumas dicas. “Se o cliente compra o móvel cru, sem cor, ela pode pintar do jeito que quiser. Porém, se a peça já estiver pintada com alguma cor, recomenda-se que ela troque a peça, ao invés de pintá-la, pois além de ser caro, não ficará bom”, explica a gerente.