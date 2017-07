Montana prepara novidades no cardápio

Para quem está cansado das comidas de restaurante convencionais, o Montana Grill do Mogi Shopping está preparando para agosto uma mudança no cardápio.

O proprietário da loja, João Nóbrega, explica que o restaurante terá uma nova “identidade”. “Vamos mudar os utensílios: os pratos terão formatos diferentes e no lugar de dois acompanhamentos serão três, pois percebemos que os clientes dão mais valor aos acompanhamentos do que para as saladas”, conta o franqueado.

O Montana desenvolveu também uma batata frita exclusiva que vai acompanhar estes pratos, que terá um formato diferenciado que sai do convencional. Além disso, o cardápio contará com um novo prato, chamado Supréme de Frango, que terá filé de frango empanado com queijo derretido e molho catupiry.

Segundo João, a nova apresentação fará uma grande diferença, pois os novos itens que serão adicionados aos pratos permitirão que os clientes façam combinações melhores que as atuais.