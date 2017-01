Molho Picante

Vai entender…

Anos e anos reclamando de ficar parado na cancela para esperar o trem passar. Aí a prefeitura faz um túnel e muitos motoristas continuam preferindo passar pela cancela. A desculpa é de que “não sabem para onde o túnel vai”. Às vezes parece piada de português. Mas não, é aqui na terra do caqui mesmo.

Calor no parque

Com este calor do agreste em Mogi, os visitantes do Parque da Cidade aproveitam o espelho d´água para se refrescar. As fotografias correram as redes sociais e choveram críticas. Realmente seria uma boa ideia pensarem em alterativas no local para que a população possa se refrescar, já que a sombra por lá não é assim tão abundante.

Vandalismo

Realmente é bem complicado trabalhar com serviço público. Esta semana, vândalos espalharam 30 toneladas de resíduos no Ecoponto do Parque Olímpico. O material corresponde a um dia de operação Cata Tranqueira, diz a Prefeitura.

Quem diz a verdade?

O prefeito de Poá, Gian Lopes, contrariou o ex-comandante da cidade Marcos Borges e disse que as obras do piscinão estão 60% concluídas, e não em 80% como dizia o antecessor. É, esse início de governo é assim mesmo, sempre chegam informações desencontradas. O importante é que a obra seja concluída, e a tempo de minimizar os estragos das chuvas de verão. Depois não adianta nada.

Até o prefeito

O carro particular do prefeito de Suzano Rodrigo Ashiuchi foi roubado na última segunda-feira, 9, no Jardim Boa Vista. Um assessor do prefeito conduzia o automóvel e estava sozinho no momento em que foi abordado pelo casal de criminosos. Nem as autoridades estão livres da insegurança que assola a nossa região.

Manifestação

Na próxima segunda, dia 16, haverá novo protesto contra o aumento da tarifa de ônibus em Mogi. A concentração está marcada para as 17 horas, na praça da Marisa.