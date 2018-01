Mogi terá primeiro Carnaval Inclusivo

Com o fim do carnaval de rua há dois anos, as escolas de samba de Mogi das Cruzes começaram a promover eventos próprios para não deixar nenhum mogiano ficar parado. Mas, este ano, a cidade vai além e estará promovendo o primeiro Carnaval de Inclusão.

Os idealizadores desta ideia são Rose Odashima, Fábio Freitas e o sobrinho dela, Leonardo Odashima, com o apoio do colunista Gil Fuentes. A festa acontecerá no dia 12 de fevereiro, no Salão Social do Clube de Campo de Mogi das Cruzes, a partir das 15 horas.

O convite é uma camiseta, que já pode ser adquirida ao preço de R$ 29,90. A reserva deve ser feita com a própria Rose, por meio do telefone 99825-4684, na página do Facebook: www.facebook.com/rose.odashima ou na Secretaria do Clube de Campo de Mogi das Cruzes “A ideia é incluir as pessoas com necessidades especiais no convívio social. A dança é uma forma de fazer isso, porque traz a felicidade a essas pessoas, dando a elas a oportunidade de se divertirem, incentivando a um convívio sem preconceito”, conta Rose.