Mogi terá mais cinco Ecopontos

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, conduziu, na terça-feira (30), a terceira reunião do Move Mogi, que desta vez abordou as áreas do meio ambiente, cultura e turismo. Assim como nos encontros previamente realizados, o chefe do Executivo municipal falou sobre as principais ações executadas em 2017 e também apresentou os projetos futuros, que serão concretizados ao longo dos próximos anos.

Da área do meio ambiente, uma das novidades anunciadas foi a construção de mais cinco Ecopontos no município, o que tornará Mogi uma referência no segmento. Desses cinco, dois já têm local definido – um será em César de Souza e outro em Brás Cubas. Já para os outros três, ainda serão feitos estudos de demanda, para identificar os locais mais adequados. A meta, com os cinco equipamentos, é recolher 1.200 toneladas de materiais.

Do Recicla+Mogi, o objetivo é atingir 20% de coleta seletiva no município – hoje a média está em 5%. O programa foi recentemente estendido para a região central do município, já atende aos bairros da cidade duas vezes por semana e essa frequencia vai subir para três vezes por semana gradativamente. Além disso, outro avanço recente foi a instalação das lixeiras amarelas, destinadas ao lixo reciclável, na área central.

Também está previsto pelo Recicla+Mogi a criação de um aplicativo, que deve facilitar a orientação do cidadão quanto à cobertura do serviço no município.