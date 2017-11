Mogi tem 192 empreendedores de rua

Atualmente, Mogi das Cruzes conta com 192 empreendedores de rua cadastrados pela prefeitura. Deste total, 172 atuam no ramo de alimentos e 20 no de armarinhos. Apesar do número considerável, nos últimos anos a Prefeitura deixou de emitir a permissão para novos trabalhadores na rua e, segundo a assessoria de imprensa, não há previsão de abertura de novas vagas para empreendedores de rua em Mogi das Cruzes.

Para o pipoqueiro José de Siqueira Filho, de 58 anos, a licença concedida pela prefeitura ajudou em muitas coisas, sendo a prova disso seus 12 anos de venda. “A autorização da Prefeitura me ajudou a não ficar desempregado e ajuda a aumentar o lucro da cidade. Aqui no carrinho, tem emprego para duas pessoas”, conta o empreendedor.

Já o vendedor Francisco dos Santos, de 68 anos, acha que o empreendedorismo de rua sempre é um beneficio para a cidade. “Acho que deste jeito sempre gera emprego. Com a diminuição das taxas de licença também fica mais fácil para pagar e ajuda gera mais renda para a cidade”, explica.

Mesmo sem a emissão de novas licenças, a Secretaria Municipal aperta o cerco dos vendedores irregulares com ações rotineiras de fiscalização. Só este ano, no período entre janeiro e outubro, foram apreendidos 12.778 itens, sendo que destes 9.512 mídias e 3.266 produtos diversos.

Capacitação

Esta semana aconteceu a 7ª Capacitação de Empreendedores de Rua, realizada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. O evento aconteceu no Ciarte e contou com a presença dos empreendedores de rua que atuam na cidade, além dos auxiliares. Os participantes puderam assistir a palestras do Sebrae, Vigilância Sanitária e Sincomércio.

O curso de capacitação e atualização é uma exigência legal para a renovação da licença de trabalho dos empreendedores de rua de Mogi das Cruzes. A novidade na capacitação deste ano é a participação do Sincomércio, que também deverá estabelecer parcerias com os empreendedores de rua. Uma das primeiras ações deverá ser a disponibilização de serviço para exame de saúde dos empreendedores a preço mais baixo que do mercado. O exame também é obrigatório para a renovação da licença.