Mogi sedia debate inédito

MOGI das Cruzes recebe na próxima terça, dia 2 de maio, a primeira edição do debate “Vamos Falar Sobre”. Com organização de Felipe Ferreira e apoio do Movimento Brasil Livre (MBL) de Mogi e da Ideal Contabilidade, o evento está marcado para as 19 horas, no Teatro Bezerrão, na Universidade de Mogi das Cruzes. De acordo com o organizador, o debate apresentará um formato inédito, em que os temas serão escolhidos ao vivo pelo público, que terá a oportunidade de discutir os assuntos com os participantes do evento. Estão confirmados os nomes de Kim Katiguiri, líder do MBL nacional e considerado um 30 dos jovens mais influentes do mundo pela revista Time, Arthur do Val, do canal do Youtube MamãeFalei, e Francisco Razzo, escritor, professor e filósofo que, durante o evento, sorteará um exemplar do seu livro “Imaginação Totalitária”.

A entrada é gratuita, mas os organizadores pedem que o público leve um quilo de alimento não perecível, que serão doados a entidades beneficentes.

Segundo Ferreira, o evento tem por objetivo diagnosticar problemas sociais e discutir suas possíveis soluções; ampliar repertório cultural e campos de interesse dos participantes; instigar o constante compartilhamento de ideias; conduzir os jovens à percepção e análises críticas de suas ações no contexto social; desenvolver o senso crítico e fomentar a capacidade criativa dos participantes. Tudo isso com uma boa dose de humor e apresentação de stand-up comedy antes da apresentação dos convidados.