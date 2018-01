Mogi pede mais 187 mil doses da vacina

A Secretaria de Saúde solicitou reforço no abastecimento da vacina da febre amarela. O objetivo é imunizar toda a população da cidade. Para isso, pediu ao Governo de Estado mais 187 mil doses para prosseguir com a imunização. Na quarta, o município cumpriu a meta inicial de vacinar 220 mil pessoas. O Estado ainda não informou quando as doses serão encaminhadas para Mogi.

Desde novembro, a Prefeitura está realizando campanhas de vacinação, no início, restritas aos moradores de bairros de risco. Em dezembro, a imunização foi estendida a bairros de toda a cidade, inclusive com mutirões realizados em postos volantes.

Em nota, a Secretaria disse que está trabalhando de forma contínua para garantir qualidade e segurança no atendimento às pessoas durante a vacinação contra a febre amarela. “É importante lembrar que Mogi não conta com nenhum caso de febre amarela e nem mortes suspeitas de macacos, até o momento. A campanha em andamento tem caráter cautelar e preventivo e está sendo realizada desde novembro, com mutirões, dois deles com baixa adesão”.