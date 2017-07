Mogi ganha novo espaço de eventos

MOGI das Cruzes ganha um novo endereço para a realização de eventos sociais. Trata-se do Espaço Arena Mix, no Mogilar, que chega com a proposta de agitar não só Mogi, mas como também a região.

Com 1.500 m² de infraestrutura e pronto para atender eventos de até 1,2 mil pessoas sentadas, o Espaço Arena Mix dispõe de estacionamento para 350 carros, hall de entrada, espaço de cerimônias, bar, mezanino e toda formatação que um evento de grande porte precisa.

Várias empresas do ramo de casamento prepararam o evento da noite de inauguração, na quarta-feira (5), com 300 convidados, entre fornecedores de casamento, assessores e formadores de opinião. A casa, de Donizeti Martins, receberá a administração de Thales Talarico, colunista do jornal A Semana, estilista e curador da feira Chiquérrimo Noivas.

“O objetivo é trazer mais uma oportunidade de escolha para festas e casamentos, porém, com conforto e sofisticação”, diz Thales Talarico, que, inclusive, atenderá suas noivas no mesmo espaço. “O meu público é o mesmo que futuramente vai usufruir do espaço, e após este convite de Donizeti ‘casaremos’ os serviços”, argumenta.

O coquetel de lançamento teve cinco fornecedores de buffet parceiros do espaço e as empresas 8mm e TPA Produções registraram as cenas de quem passou por lá. By Clara, Glau Ribeiro e Doçuras da Titia forneceram os doces. Mesa de Festa, JC Cadeiras, Mariposa Móveis e Décor Fest, o mobiliário e paisagismo, F3 Entretenimento, Djs Rodrigo Dantas e Dj Charada nas pick ups e o lançamento da banda Moonshine by Fernando Maque, animaram os convidados da noite.