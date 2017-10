Mogi faz mais de 10 mil mamografias

De janeiro a setembro, a Prefeitura de Mogi das Cruzes já realizou 10.355 exames de mamografia. Em 2009, foram 7.139 procedimentos do tipo, sendo que em 2016 o total chegou a 16.357 (incluindo a Carreta da Mamografia). A evolução no número de exames de mamografia realizados em Mogi foi citada no lançamento da Campanha Mogi + Rosa, cujo objetivo é ampliar as informações sobre o câncer de mama e principalmente realizar exames preventivos durante todo o mês de outubro. A boa estrutura da rede de saúde mogiana – que conta com quatro mamógrafos – é um dos diferenciais que deve contribuir para o bom desempenho da iniciativa. “Muitas cidades, infelizmente, não contam com este tipo de equipamento e precisam aguardar a carreta de exames disponibilizada pelo Governo do Estado para oferecer o atendimento necessário à população. Neste sentido, Mogi das Cruzes possui uma rede muito bem estruturada, além de profissionais capacitados para oferecer diagnóstico e atendimento à população”, disse o prefeito Marcus Melo, que esteve no evento ao lado da presidente do Fundo Social, Karin Melo, e do secretário municipal de Saúde, Marcello Cusatis.

Programação

A programação inclui uma série de ações que serão realizadas nas unidades de saúde durante todo o mês de outubro, como coleta de Papanicolaou sem necessidade de agendamento, encaminhamento para exame de mamografia para mulheres com idade entre 50 e 69 anos (exame anual), vacinação contra HPV para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos e rodas de conversa sobre câncer de mama e saúde da mulher.

Serão realizadas, ainda, palestras e encontros nos principais equipamentos de saúde com o Mãe Mogiana, Unica Jundiapeba, UnicaFisio, Pró-Mulher e Hospital Municipal. Além disso, todos os colaboradores usarão laços rosa na lapela e as unidades serão iluminadas com a cor rosa, mundialmente conhecida pela campanha de prevenção ao câncer de mama.