Mogi fará projeto Junho Verde

MOGI possui grande desenvolvimento industrial, mas a cidade não é feita só de indústrias. A cidade possui 65% de toda sua extensão reservada para parte ambiental. Isso prova o quanto o meio ambiente interfere no município.

Sabendo desta importância, o prefeito Marcus Melo criou o projeto Junho Verde. “Nesta ação, serão debatidas questões ambientais na nossa cidade para que as pessoas tenham consciência sobre a fauna, arborização, educação ambiental, poluição, reciclagem, entre outros. No começo do mês teremos plantio de árvores, debates sobre o rio Tietê e exposições de fotos sobre a biodiversidade do município”, conta o secretário do Meio Ambiente Daniel Teixeira, acrescentando que a pasta também pretende abrir um ecoponto em Jundiapeba.

Ainda no mês de junho, será colocado um ônibus na cidade que fará parte do projeto Interparques. Ele circulará entre os parques da cidade com a intenção de promover a educação e a conscientização ambiental dos passageiros e fazer com que a população possa circular entre os locais.

Reciclagem

Atualmente, a cidade recicla cerca de 6% de todo resíduo gerado e, para que este número melhore, a prefeitura está com o projeto Recicla Mogi, no qual os resíduos são divididos em lixo seco (reciclável) e lixo úmido (orgânico e não reciclável) para facilitar a reciclagem.

Com o grande progresso na área ambiental que a cidade tem realizado, o município receberá sua primeira pré-certificação do Município Verde-Azul no dia 8 de junho, em uma cerimônia que contará com a presença do secretário de Estado do Meio Ambiente, Ricardo Salles.