Mogi e Biritiba Mirim participam de Semana Mundial de Aleitamento Materno

Entre os dias 1 e 7 de agosto, período em que a Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) é lembrada em todo o mundo, a Fundação Abrinq realiza diversas ações em Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim, a fim de informar sobre a importância dessa ação para o desenvolvimento saudável dos bebês e para o vínculo afetivo entre mães e filhos.

Gestantes, bebês, lactantes e seus familiares estão convidados para participar das atividades que acontecem no âmbito doProjeto Juntos para Mudar, que é realizado nas cidades, com patrocínio da Johnson & Johnson. A SMAM acontece em parceria com as prefeituras de Mogi das Cruzes e de Biritiba Mirim. Confira a programação:

Exposição Fotográfica

A exposição objetiva incentivar o aleitamento materno exclusivo até os seis meses e complementar até 2 anos ou mais. Será realizada no hall da prefeitura de Mogi das Cruzes, local de grande circulação de pessoas, no período de 1 a 4 de agosto de 2017, das 8 às 17 horas, na Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 – Centro Cívico em Mogi das Cruzes.

Ações nas Unidades Básicas de Saúde de Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim

Entre os dias 1 e 11 de agosto serão realizadas, em 18 unidade básicas de saúde, atividades para gestantes e lactantes. Serão distribuídos materiais informativos para orientação do aleitamento materno adequado e para a autoestima materna.

Ação nas ruas

No dia 1° de agosto, a partir das 8h, será realizada em duas avenidas de Mogi das Cruzes, mobilização para ressaltar a importância do aleitamento materno. Serão distribuídas flanelas para uso nos carros, com frase relacionada ao tema. Locais da mobilização: Rua Manoel de Oliveira,30 e Rua Coronel de Souza Franco, 1094.

Workshop para profissionais de educação infantil

Em 03 de agosto, às 13h, ocorrerá um workshop para 200 diretores de creches de Mogi das Cruzes. Local: Universidade Braz Cubas – Auditório 1 – Bloco Didático – 1° andas – Entrada através do Portão 1 – Av. Francisco Rodrigues Filho.

“Amamentar é a primeira e mais importante ação para o desenvolvimento saudável da criança e o melhor alimento que o bebê pode receber nos primeiros anos de vida”, além do vínculo que se cria entre mãe e bebê, afirma Denise Cesario, gerente executiva da Fundação Abrinq.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os bebês recebam o leite materno exclusivamente durante os primeiros seis meses de vida, e de forma complementar até os dois anos de idade ou mais.

A amamentação exclusiva reduz a mortalidade infantil por doenças comuns na infância, como a diarreia e a pneumonia, e ajuda na recuperação de enfermidades. O apoio adequado às mães e às famílias no processo de amamentação pode salvar a vida de muitos bebês.

A Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) foi criada em 1992 pela Aliança Mundial para Ação em Amamentação (WABA) para promoção do aleitamento materno. Os temas trabalhados na Semana Mundial de Aleitamento Materno são definidos anualmente.

O Projeto Juntos para Mudar, implementado pela Fundação Abrinq com patrocínio da J&J, tem por objetivo contribuir com a sobrevivência e atenção à saúde de gestantes, parturientes e crianças de 0 a 5 anos.