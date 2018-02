Mogi das Cruzes/Helbor vai ao Paraná encarar o Campo Mourão nesta segunda

O Mogi das Cruzes/Helbor embarcou na manhã de domingo para o Paraná, onde enfrentará o Campo Mourão na segunda, às 20h15, pelo NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). O grupo realizou um treino forte no Ginásio Hugo Ramos na manhã de sábado para se preparar para este duelo contra os paranaenses.

As duas equipes já se enfrentaram no Hugão no primeiro turno, com vitória mogiana por 72 a 69. O Mogi das Cruzes/Helbor ocupa a terceira colocação, com 13 vitórias em 16 jogos, enquanto o Campo Mourão está em 13º, com apenas três triunfos em 18 partidas disputadas.

“O objetivo hoje era trabalhar bastante a parte física. O Eric [Ruiz, preparador físico] deu um longo período de atividades para a gente dar manutenção e também para ganhar já pensando lá na frente na sequência do NBB e na Liga das Américas. A outra parte foi de trabalho tático, de cinco contra cinco, para repassarmos as nossas jogadas e movimentações preparando para o jogo contra o Campo Mourão, porque viajamos neste domingo para lá”, explica o assistente técnico Danilo Padovani, que comandou as atividades neste sábado no lugar do técnico Guerrinha, que precisou resolver um compromisso particular.

Um dos destaques da equipe nos últimos jogos, o armador Vithor Lersch ressalta que, apesar da colocação do adversário na tabela, espera um jogo muito complicado no Paraná. “Todo confronto no NBB tem sido perigoso, independente se o time está embaixo ou em cima na tabela. O Campo Mourão costuma ser forte jogando lá com a torcida a favor. Eles também tiveram um bom resultado contra o Minas recentemente jogando fora de casa e a gente tem que entrar atento, como em todos os jogos, para conseguir uma sequência boa para chegar forte lá na frente, já pensando na Liga das Américas.”

Com uma indisposição estomacal, o ala e capitão Shamell Stallworth não participou das atividades nesta manhã, mas viajará com a equipe e está confirmado para o confronto de segunda. Depois deste jogo, o Mogi das Cruzes/Helbor ainda terá mais um compromisso fora de casa antes do Carnaval. O time vai encarar o Paulistano na sexta (9), às 19h30, em São Paulo.