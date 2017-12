Mogi das Cruzes/Helbor recebe Franca nesta terça no Hugão pelo NBB

A noite desta terça-feira será de clássico no Ginásio Hugo Ramos com o confronto entre Mogi das Cruzes/Helbor e Franca, às 20h. A partida promete ser mais um bom duelo entre as duas equipes pelo NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). Os mogianos estão no segundo lugar na competição, com seis vitórias em sete jogos disputados. Já os francanos vêm em quinto na tabela, com três triunfos e duas derrotas. O líder é o Pinheiros, que está invicto com seis vitórias.

O Mogi das Cruzes/Helbor treinou em dois períodos nesta segunda-feira no Hugão. O grupo desenvolveu o trabalho coletivo pela manhã e durante à tarde fez arremessos para se preparar para o confronto de amanhã. “Eles têm um plantel melhor do que o nosso, mas temos que contar com a superação. A gente está com um time que joga bem aberto, é perigoso para eles também, principalmente jogando em casa. Vai ser uma luta gostosa tática, de confronto e a gente tem que estar muito consistente e inspirado para sair com uma vitória. Eles vão revezar bastante, mas o nosso time gosta de jogo assim, difícil, e principalmente jogando em casa. Os próximos três jogos para a gente é confronto direto e cada um vale duas vitórias”, ressalta Guerrinha.

Para o ala Guilherme Filipin, a partida de amanhã é vista com chave para a sequência da competição. “É uma partida difícil, contra um adversário que futuramente pode ser confronto direto com a gente e que a vitória dentro de casa é aquele jogo de seis pontos. Vamos treinar e ver os vídeos deles para amanhã o time estar redondinho para o jogo.”

INGRESSOS

O ingresso para o jogo desta terça será sendo vendido com o valor promocional antecipado a R$ 10 nas bilheterias do Hugão até as 20h e pelo site totalplayer.com.br até as 23h59 desta segunda (optar pela meia na compra online). Amanhã, a bilheteria do Hugão abre às 14h e o bilhete volta ao valor normal de R$ 20, com direito à meia para estudante, professor, idoso, deficiente, funcionários das empresas patrocinadores e da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

QUIOSQUE

O quiosque do Mogi das Cruzes/Helbor começará a funcionar no Mogi Shopping nesta quarta-feira, a partir das 10h. Às 19h, a equipe irá ao local para fazer a inauguração oficial. O quiosque será o ponto oficial de vendas de produtos da equipe a partir da data.