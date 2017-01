Mogi das Cruzes/Helbor perde para o líder Flamengo

O Mogi das Cruzes/Helbor perdeu para o Flamengo por 57 a 83. Líderes da competição, os cariocas dominaram o jogo desde o primeiro período e abriram uma boa diferença, dificultando a tarefa mogiana de manter a invencibilidade perante à sua torcida na temporada. A torcida, por sua vez, fez bonito e lotou o Hugão, esgotando todos os ingressos em plena terça-feira. Apesar do resultado, o Mogi das Cruzes/Helbor se mantém na quarta colocação na tabela, com sete vitórias em 12 jogos e 58,3% de aproveitamento.

Agora o próximo jogo será nesta quinta-feira (19), às 20h, contra o Macaé (ingressos esgotados). No domingo (22), os mogianos recebem o Vitória às 19h. Depois, o Mogi das Cruzes/Helbor encerra o mês com dois jogos fora: Liga Sorocabana (dia 25, às 20h) e Paulistano (dia 27, às 19h30).

Apesar do resultado negativo, o ala Shamell Stallworth foi o cestinha do jogo com 22 pontos, ao lado de Olivinha, do Flamengo, com a mesma pontuação. O americano foi o único jogador do Mogi das Cruzes/Helbor a marcar mais de dois dígitos no placar. “Nada hoje deu certo. Nada caiu para a gente e tudo caiu para eles. Mas tem dia que vai ser assim. A gente precisa aprender a jogar partidas assim. Foi um jogo muito difícil, mas não podemos tirar o mérito do Flamengo e nós não conseguimos fazer nada. Não podemos abaixar a cabeça porque tem muito campeonato pela frente. Vamos descansar, recuperar, amanhã treinamos forte e quinta tem mais”, salienta o camisa 24.

O técnico Guerrinha acredita que o Flamengo mostrou superioridade em quadra. “Eles jogaram com mais qualidade. É a equipe que está em primeiro no campeonato, a campeã mundial e é um time melhor do que a gente hoje. Tanto que provaram isso. Nós temos que fazer mais coisas para ganhar de uma equipe melhor. Eles jogaram melhor tática, individual e tecnicamente. Tiveram um jogo mais intenso fisicamente enquanto nós começamos muito fracos e não conseguimos nos encontrar. Mas faz parte do esporte às vezes não conseguir concretizar em números e atuação. A gente tem que aprender na vitória e na derrota, sabendo que quinta teremos outro jogo duro pela frente.”

Para o pivô Caio Torres, que pegou 10 rebotes na partida, a temporada é de glórias e não pode ser abalada por um jogo ruim. “Hoje eles estavam em um dia muito bom, de muitos acertos, e a gente totalmente o contrário. As bolas que entram não estavam entrando e a gente não conseguiu sair dessa. Mas o campeonato é muito longo e nós teremos oportunidade de jogar com eles outras vezes. Vamos mostrar que não é essa diferença toda. Nossa temporada está muito bonita e não pode ser estragada por um jogo.”

O Flamengo começou melhor o jogo e durante todo o primeiro tempo manteve uma larga vantagem em cima do Mogi das Cruzes/Helbor. No primeiro quarto, placar de 12 a 20 e no segundo, 11 a 18. Nos quartos seguintes, a situação seguiu a mesma, com parciais de 14 a 23 no terceiro período e de 20 a 22 no último.

Ingressos

Os ingressos para o jogo do Macaé já estão esgotados. Com a promoção feita para o jogo do Flamengo e do Macaé, os bilhetes acabaram nesta noite e não haverá venda. No entanto, nesta quarta (18) começam a ser vendidos os ingressos para o jogo contra o Vitória, que acontecerá no domingo (22). Os bilhetes comprados até sábado terão preço promocional antecipado de R$ 10. No dia do jogo, o preço volta ao normal (R$ 20). Estudantes, professores, idosos, portadores de deficiência e funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi das Cruzes pagam meia-entrada.

Os ingressos serão vendidos na loja oficial do time, no ComVem Patteo Mogilar (das 10h às 20h), na Academia Arena (unidade Mogilar – das 6h às 23h) ou pelo site www.totalplayer.com.br/mogi. No dia do jogo, o bilhete será vendido somente na bilheteria do Ginásio Hugo Ramos.