Mogi das Cruzes/Helbor derrota Botafogo e soma a quarta vitória seguida no NBB

O Mogi das Cruzes/Helbor volta do Rio de Janeiro com dois resultados expressivos para a sequência do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). Depois de vencer o Vasco, no sábado, a equipe mogiana bateu o Botafogo na terça (21) por 70 a 65 e conquistou a quarta vitória seguida na competição. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Guerrinha assume a liderança isolada do nacional, com uma vitória a mais que o Pinheiros, que também está invicto.

Mesmo perdendo o último quarto por 19 a 12, os mogianos dominaram a partida e estiveram o jogo todo à frente no placar. O Mogi das Cruzes/Helbor venceu os três primeiros quartos, com parciais de 16 a 22 (1ºQ), 14 a 16 (2ºQ) e 16 a 20 (3ºQ).

Os destaques da partida foram o armador Larry Taylor, cestinha do Mogi das Cruzes/Helbor com 14 pontos, quatro rebotes e três assistências, Vithor Lersch, com 11 pontos, o ala-pivô Wesley Sena, com oito pontos e seis rebotes, o pivô Caio Torres, com nove pontos e sete rebotes, e o ala Jimmy Dreher, com 13 pontos e quatro rebotes. O cestinha do jogo foi Rafinha, do Botafogo, com 16 pontos.

“Foi um ótimo resultado. Saímos para fazer dois jogos e voltamos com duas vitórias. Hoje só não foi melhor o placar por conta de 21 bolas perdidas, por causa do calor também. É uma quadra bem menor do que estamos acostumados a jogar, a tabela não é oficial de distância. Então, tiveram esses inconvenientes da quadra e, principalmente, o fator calor. Isso dificultou para essas 21 bolas perdidas. Se tivéssemos perdido a metade, o que temos em média, poderíamos ter saído com uma diferença maior. Mas o importante foi a vitória, o revezamento, podendo descansar o Shamell [jogou 7m28s] e dar condições para outros jogarem um pouco mais e desenvolver esses jogadores”, ressalta Guerrinha.

O próximo jogo do Mogi das Cruzes/Helbor pelo NBB será no dia 2 de dezembro contra o Campo Mourão, às 17h, no Ginásio Hugo Ramos.