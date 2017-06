Mogi das Cruzes/Helbor contrata pivô Wesley Sena para próxima temporada

O reforço que faltava para o garrafão mogiano foi anunciado nesta manhã pela diretoria do Mogi das Cruzes/Helbor. O jovem pivô Wesley Sena defenderá a camisa mogiana por um ano. Com esta contratação, o grupo está fechado para a temporada 2017/2018.

O pivô Wesley Sena tem 21 anos e 2,10 de altura. Apesar de jovem, é um atleta com rodagem no mundo do basquete, com passagens por Palmeiras, Bauru, Barcelona e recentemente pelo Contagem Towers, de Minas Gerais, na Liga Ouro. O pivô participou do draft da NBA em 2016. No Contagem Towers, ele jogou 16 partidas, com médias de 28,9 minutos em quadra, 13,6 pontos e seis rebotes.

“A contratação do Wesley vem ao encontro da filosofia da equipe em reforçar fisicamente a equipe com jogadores mais jovens para mesclar com a experiência dos que já temos. O Wesley reúne todas as condições. É um jogador que eu já conheço, trabalhamos juntos em Bauru. Ele fez bons jogos na NBA e comigo também na equipe. Isso é importante quando você traz um atleta. Ele é um dos destaques desta nova geração que está chegando no basquete brasileiro. Estou muito feliz, a equipe também. O Wesley já trabalhou e conhece alguns jogadores do elenco, principalmente o Larry [Taylor], e tem contato fora de quadra com outros. Isso vai ajudar a integrá-lo rapidamente ao time”, destaca o técnico Guerrinha.

Com as chegadas de Wesley Sena, do armador Patrick Carioca e do ala Rafa Moreira, a diretoria acredita que as necessidades de rotação vinda do banco serão supridas. “O Wesley é um jogador jovem, que vem para a posição de pivô que estamos precisando. É um atleta que tem um futuro brilhante e tem confiança no técnico Guerrinha porque já trabalhou com ele em Bauru. Acho que é um jogador que vai dar uma juventude e acrescentar ao nosso elenco, assim como os outros dois que estão chegando [Carioca e Rafa Moreira] e nós ficaremos com uma equipe bem rotativa, com esses jogadores jovens e de qualidade no elenco”, ressalta o secretário de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

A diretoria fará a apresentação de dois destes novos reforços nesta terça, às 17h, no Ginásio Hugo Ramos: o armador Patrick Carioca e o ala Rafa Moreira.