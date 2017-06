Mogi das Cruzes/Helbor apresenta os reforços Patrick Carioca e Rafa Moreira

Dois dos três reforços para a próxima temporada do Mogi das Cruzes/Helbor foram apresentados na tarde desta terça-feira (27) no Ginásio Hugo Ramos. O armador Patrick Carioca e o ala Rafa Moreira são dois nomes pedidos pelo técnico Guerrinha e chegaram para reforçar o revezamento da equipe. O terceiro contratado é o pivô Wesley Sena, que deve ser apresentado em breve pela diretoria.

“A decisão é do técnico. Ele que sugeriu os nomes apresentados hoje, tanto o Carioca quanto o Rafa, que vão complementar a nossa equipe, que já conta uma base muito boa e bem estruturada. Dentro das nossas necessidades, esses dois jogadores vão se encaixar bem. O Guerrinha está satisfeito porque são dois atletas que jogam com uma intensidade muito boa e vão somar ao time que temos. A equipe foi muito bem na última temporada, conquistando dois títulos, mas faltou alguma coisa no NBB e a gente tem de buscar isso. Talvez com o revezamento mais consistente, com jogadores que consigam entrar com a mesma intensidade”, destaca o secretário de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

O armador Carioca, que já trabalhou com o treinador quando jogava em Bauru, comemora a sua chegada em uma equipe que nos últimos anos está entre as melhores do país. “A gente sabe que Mogi é um grande equipe, que está sempre brigando por títulos e é isso que todo atleta almeja. Então, a primeira coisa que eu pensei foi justamente isso. Eu tinha que estar em um time grande, que disputasse títulos. Por conhecer o Guerrinha e a filosofia dele, ele me apresentou um plano bem legal. Eu sou um cara que tem muita energia. Gosto de jogar no contra-ataque, na transição, no jogo rápido. Sou um armador com características mais ofensivas”, adverte o novo camisa 2 do Mogi das Cruzes/Helbor.

O ala Rafa Moreira já conhece bem a região por ter jogado no time de Suzano na temporada 2012/2013. Agora vestindo a camisa 3 do Mogi das Cruzes/Helbor ele se diz motivado em poder atuar ao lado da torcida mogiana que sempre enfrentou no Hugão. “Estou muito feliz em estar de volta. É uma região que eu me sinto bem e sempre tive vontade de trabalhar aqui em Mogi. Vai ser um privilégio. Estou muito feliz, motivado, espero fazer bons campeonatos e ajudar a equipe. Já enfrentei o Mogi várias vezes, até como rival pelo Suzano, e é muito difícil jogar contra. A quadra parece que treme de tanto barulho e tanta vibração. Agora poder estar do lado dessa torcida vai ser maravilhoso. Espero poder contar com o apoio deles para levar alegria com as minhas cestas”, ressalta o jogador.