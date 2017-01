Mogi das Cruzes/Helbor abre returno do NBB contra a LSB nesta quarta

O Mogi das Cruzes/Helbor vai a Sorocaba nesta quarta-feira onde enfrenta a Liga Sorocabana, às 20h. A partida marca a abertura do segundo turno do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) para as duas equipes. Depois, os mogianos encaram o Paulistano, na sexta, às 19h30, na capital.

A equipe treinou em dois períodos nesta terça-feira no Ginásio Hugo Ramos para encarar o adversário de amanhã. O time comandado pelo técnico Guerrinha está embolado na quarta posição com outros cinco times, com oito vitórias em 14 jogos, enquanto a LSB está na 13ª colocação na tabela, com quatro triunfos em 14 partidas. “A gente quer ter uma leitura melhor e decisão. Hoje fizemos um treino mais intenso. Precisamos estar com a cabeça boa, ter resistência e oxigenação para poder pensar melhor. Teremos mais dois jogos esta semana e esse será o nosso desafio. A Liga Sorocabana tem jogadores de qualidade, experientes e, para eles, é um diferencial ganhar de uma equipe que está acima na tabela e é um time que busca a classificação. É um time bem aguerrido, a cara do Rinaldo [técnico], que gosta de um jogo intenso, de defesa. Lógico que a nossa equipe é mais experiente, mas se não levar isso para o jogo, se a outra equipe jogar bem, ela leva”, adverte o treinador.

O pensamento do treinador tem sido bem assimilado pelos jogadores, que estão cientes que a partida não será fácil. “Eu vou tratar a Liga Sorocabana como eu trato o Flamengo. A gente tem que entrar na quadra forte, focado, porque não tem moleza, nem jogo fácil. Toda equipe que vamos encontrar daqui para a frente vai jogar forte, brigando para entrar no playoff. E a gente está brigando para ficar entre os quatro melhores. Agora todo jogo é decisivo e deve ser tratado como playoff”, ressalta o ala Shamell Stallworth.

Essa será a 48ª partida do Mogi das Cruzes/Helbor na temporada. Apesar de ter jogado muito mais que os adversários, conquistado dois títulos (Paulista e Sul-Americano), os jogadores acreditam que a equipe ainda deve melhorar bastante e reduzir os erros das últimas partidas para chegar bem nos playoffs do NBB. “Mesmo sendo campeão duas vezes, o nosso time ainda tem muito a melhorar. Precisamos estar sempre trabalhando e manter a cabeça firme. Estamos melhorando e sabemos o que temos que fazer. Agora não podemos ter mais os erros que tivemos, mas a gente está preparado para isso e chegar bem nos playoffs. Queremos ficar entre os quatro, acho que conseguiremos, mas o importante mesmo é chegar muito bem de cabeça”, destaca o pivô Caio Torres.