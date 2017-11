Mogi das Cruzes tem demanda para mais uma Etec

O deputado estadual Marcos Damasio (PR) visitou na sexta-feira as dependências da Escola Técnica (Etec) Presidente Vargas, em Mogi das Cruzes. O parlamentar foi recebido pela diretora Merioni Martins Musollari, pela coordenadora pedagócia Maria de Lourdes Franco Biscaro e pela professora Milene Amorim de Matos.

No encontro, as professoras agradeceram o empenho de Damasio na conquista da sala descentralizada da Etec, que vai funcionar na Escola Estadual Galdino Pinheiro Franco, em Braz Cubas, e mostraram-se otimistas quanto à ampliação de cursos no distrito e até mesmo a implantação de uma segunda escola técnica.

“Há demanda para isso”, concordou o republicano, acrescentando que só Braz Cubas tem aproximadamente 120 mil habitantes. “Se somarmos Jundiapeba, parte de Suzano e de outros municípios vizinhos há, com certeza, alunos suficientes para justificar a abertura de uma segunda unidade no distrito com o know-how e a qualidade da Etec Presidente Vargas”, completou o deputado.

A diretora lembrou que a procura é grande, são cerca de 10 candidatos por vaga, sendo que muitos alunos são de municípios vizinhos e até de São Paulo. “A ampliação das vagas é muito bem-vinda”, disse Merioni.

Marcos Damasio defende a ampliação das vagas técnicas como uma alternativa à formação dos alunos visando o mercado de trabalho e o empreendedorismo. “Nossos jovens merecem esta oportunidade de formação”, completou.

As inscrições para o Vestibulinho 2018 estão abertas até 13 de dezembro e podem ser feitas na Etec Presidente Vargas (Rua Adriano Francisco Salgado, 30, Vila Sud Menucci, Mogi). O exame ocorre em 21 de janeiro e as aulas têm início em 15 de fevereiro.