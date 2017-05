Mogi das Cruzes tem 955 indústrias

NO dia 25 de maio é comemorado o Dia da Indústria e Mogi das Cruzes é referência neste ramo. Segundo levantamento da Secretaria de Indústria e Comércio, a cidade tem atualmente 955 indústrias, dentre elas as multinacionais GM, NGK, Rinnai, Kimberly, entre outras.

A área industrial é a segunda maior fonte arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da cidade por parte do Estado. Para atrair mais indústrias, a Prefeitura está trabalhando para fortalecer a área do Distrito Industrial do Taboão. “Estamos oferecendo uma infraestrutura com melhores benefícios e a melhor qualidade possível para que as empresas sintam mais conforto em adquirir o espaço”, conta o secretário de Desenvolvimento Sadao Sakai.

O responsável pela pasta ressalta que algumas empresas estão com projetos de ampliação. “Um exemplo é a Fame. Ela quer transferir uma unidade a mais para a cidade e, a partir disso, ela vai gerir por volta de dois mil novos empregos na cidade. Além disso, a maior parte das empresas contatadas tinham plano de expansão”, ressalta.

Mercado está aquecendo

Com o aperto econômico que assolou o país, várias empresas tiveram que diminuir o quadro de funcionários e adotar medidas para se adequar ao momento. Porém, o mercado está voltando a aquecer e isso mostra que as indústrias estão começando a se preparar para os próximos períodos e investindo antes da crise acabar. “A Prefeitura está inovando em tecnologia para atrair mais indústrias tecnológicas. Não podemos ficar com um parque industrial obsoleto em uma época em que só se fala em tecnologia e para isso, o prefeito tem visitado feiras sobre polos digitais”, destaca Sakai.